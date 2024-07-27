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社會 社會焦點 保障人權

花蓮某安置機構爆虐童　9歲童被「五花大綁」8小時

花蓮縣一所兒童與少年安置機構驚爆虐童疑雲，一名9歲男童挨綁在輪椅上數小時，便溺只能在尿布上，不人道的待遇引發譁然。（圖／CTWANT合成照）

▲花蓮縣一所兒童與少年安置機構驚爆虐童疑雲，一名9歲男童挨綁在輪椅上數小時，便溺只能在尿布上，不人道的待遇引發譁然。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

花蓮縣一家兒童少年安置機構屢屢發生院生間衝突，連續3年被評鑑為丙等，並限令改善。兩個月前，9歲院童「小奇」（化名）因為過度活潑好動，竟遭到院方人員以施行「體驗教育」為由，聯手五花大綁在輪椅上長達8小時，還「包尿布」來限制其上廁所，形同對院童人格羞辱，當時人在國外的負責人（院長）認為此舉極為不妥，回國不斷追查，竟遭董事會解職。

安置機構原本是保護、輔導兒童和少年遭到不法侵害時的避風港，不料卻淪為受虐孩子的加害方。花蓮一家頗具規模的安置機構已有近50年歷史，當初是以收容後山偏鄉孤苦的孩童為志業，後來也受政府委託安置保護受虐或遭侵害的孩童，目前約有未成年院生20餘名，另外也有不少以打掃換取食宿的身心障礙成年院生。然而自2021至2023年該安置機構因合格教保員不足、且數度發生院生間的衝突，因而被花蓮縣政府連3年評鑑為丙等，並列為加強輔導對象，命其半年內改善。

「琪琪」（化名）是花蓮服務近10年的專業社工，今年元月她就在這種環境下獲聘擔任該機構的院長，全力引進外部資源來解決評鑑不佳與面臨減招關院的危機，例如帶領院生出遊踏查，也帶著院生到餐廳打工，透過學習拓展視野與人際關係，以便未來重返社會自力更生；而執行長「巧巧」（化名）則是安置機構創辦人的姪媳。琪琪向本刊爆料，5月間她出國度假，18日那一天卻收到巧巧傳來訊息，指小奇因為太調皮了，連教保員都受不了，因此她們以束帶和毛巾將小奇綁在輪椅上，實施八個小時「體驗教育」，巧巧還傳來小奇被綁在輪椅上一臉無奈，甚至累到睏睡過去的照片。這段時間小奇被命令穿上尿布，無法上廁所，只能吃絞爛如泥的食物充饑。

琪琪指出，小奇的確很調皮，連學校老師也拿他沒辦法，不過轉送鑑輔機構評估暫時未達到「特殊生」的門檻；小奇對飛行很嚮往，常常搞不清幻想與現實，爬上爬下活動力很旺盛，她知道朝夕相處的師長耐心有用完的一天，因此返國後憂心忡忡地追問小奇當天的遭遇，然而面對的是排山倒海般的冷淡與刁難， 6月15日她帶院生爬山回來那一天，卻無預警地收到一紙公文，上頭只有冷冰冰地幾個字「經董事會討論不適任，即刻予以解職」，真是晴天霹靂！

安置機構前院長琪琪追查該起虐童爭議，事後被董事會以不適任解任，她認為是遭秋後算帳，全案目前正進入司法與行政調查中。（圖／翻攝自「台灣露德協會」臉書）

▲安置機構前院長琪琪追查該起虐童爭議，事後被董事會以不適任解任，她認為是遭秋後算帳，全案目前正進入司法與行政調查中。

她堅定地說，工作丟了事小，但只要想到院童如今生活在一名虐童加害者主持的環境中，就感到萬分的恐懼與不捨。因為擔心花蓮縣府行政調查曠日廢時，只好向媒體控訴；至於她與安置機構的勞資糾紛也由縣府調處中。

面對上述虐童指控，接任院長的巧巧表示，小奇此前多次想自高處跳下，經她口頭告誡恐釀成殘廢終生，小奇仍不畏懼，因此她在小奇簽下同意書後，以坐輪椅4小時的體驗殘疾生活。她為不當管教表示歉意，並表示將靜候司法與行政調查。

琪琪為了拓展院生的視野與人際關係，會帶著院生走出封閉的院區，知名的網紅「主動脈」麻醉科醫師賴其萬也經常參與協助工作。（圖／翻攝自「麻醉醫師靈魂所在」臉書）

▲琪琪為了拓展院生的視野與人際關係，會帶著院生走出封閉的院區，知名的網紅「主動脈」麻醉科醫師賴其萬也經常參與協助工作。

執業律師紀岳良強調，只要涉及綑綁兒童，就絕對不是正當管教範圍，無論受傷與否，都已涉及《刑法》第286條「未成年施虐罪」。他舉例說，假如有人參加實境節目，模擬身障者生活3小時，自願被綑綁，那就是以「人身自由」為標的，事前一定會簽同意書，但若第2小時自己不舒服「不玩了」，都應依照當事人意願，隨時可以解除契約，現在面對一名9歲男童，院方竟用這種方式處理他，實在令人不忍。

台北市政府一名社政主管表示，因為全台安置機構資源稀少，因此政府會站在輔導的立場，採罰款命其改善，連續三年丙等的機構負責人會被公佈姓名，並遭勒令撤換。花蓮縣政府社會處副處長黃舒儀表示，本案已立案調查，近期將派員訪視，如果未見有效改善，將罰新台幣3至30萬，且能連續罰，主管機關甚至可以視情況，廢止育幼院設立許可。

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