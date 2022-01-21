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北市強推台北通惹民怨　黃郁芬接陳情：手機不夠新不能住台北？

▲▼黃郁芬批柯文哲將台北市政服務綁定台北通App。（圖／翻攝黃郁芬臉書）

▲黃郁芬批柯文哲將台北市政服務綁定台北通App。（圖／翻攝黃郁芬臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲致力於推動台北通App，試圖將其融入市民的生活，許多市政服務必須要註冊、下載台北通，但這項政策也導致部分市民不滿。台北市議員黃郁芬21日表示，她接收到許多陳情，有民眾想使用市政服務卻被迫要下載台北通、有民眾因手機老舊無法下載台北通被迫放棄市民服務，不禁感嘆「手機不夠新是不能住台北嗎？」。

黃郁芬在臉書表示，一個民主的國家、以及講求進步價值的城市，「給民眾選擇的權利」，是最基礎不過的事情。「然而，這半年來，有許多民眾憤怒的跑來跟我陳情」，他想要使用的市政服務，都一定要註冊台北通才能使用；對這些民眾來說，就只能眼看著新聞上台北通的資安疑慮吵的沸沸揚揚、內心擔心不已，卻還是因為需要使用市政資源，被迫要使用台北通。

黃郁芬舉例，有民眾發現，他只不過是想要去圖書館借書，申請圖書證延期時卻自動被加入台北通會員，只好放棄使用市立圖書館的資源。「有爸爸媽媽跟我說」，他想帶孩子去親子館放電，但是網路預約系統一定要用台北通預約；也有想要抽公托的家長發現，現在只能用台北通登記抽公托資格。家長們為了孩子好，迫於無奈只好加入台北通。

黃郁芬強調，也有民眾的手機型號較舊，連裝台北通APP都無法裝，「無奈的問我，所以現在手機不夠新是不能住台北嗎？」。這些「被強迫推銷台北通」的無奈的民眾心聲，「許多台北市民都聽到了，我也聽見了」，就只有柯文哲跟台北市政府，一意孤行，裝作聽不見。

黃郁芬批評，「甚至，在我發文抨擊這種挾持市政資源、讓人民沒有台北通就寸步難行的政策後」，還引來市府發言人指責我們這些提出質疑的議員，是在帶風向、胡亂指控，完全不去面對自己政策推動的瑕疵。市府聽不見人民的聲音，我們議員的職責，就是用最大的聲音、用吼的也要讓市府聽見。

黃郁芬回顧，這會期財政委員會在審查資訊局預算時， 台北市議員苗博雅與其他政團的夥伴都強力監督台北通的預算，希望透過議會的強力監督，讓台北通這個失控的大怪獸，能夠有被制止的可能。財政委員會通過了一項附帶決議「台北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以台北通（單一身份識別）為唯一申請管道」。

黃郁芬認為，給人民多元的選擇、照顧有數位落差的民眾，這是再合理、也再基礎不過的要求。結果，卻因為市府及部分議員的反對，已經連續政黨協商了四次，都仍未通過。

黃郁芬批評，柯文哲進步價值說的很好聽，卻連選擇的權利，都不想給民眾。「許多議員與我，都仍在試圖讓市府聽見大家的聲音」，但只有我們是不夠的，一定要借助所有人的力量。她呼籲，「苗博雅、台北市議員林亮君與我共同發起連署」，希望可以讓市府、讓其他議員，聽見民眾的聲音。

黃郁芬也和苗博雅及林亮君等其他議員，一起聯名訴求：
一、台北市政府應儘速建立台北通之整體資料處理利用規範，個資保障應以符合歐盟一般資料保障規範（GDPR）為目標。
二、人民對台北通仍有疑慮，市府推動台北通，應以「尊重自由意願、自願加入使用」為原則。不該打著數位城市的大旗，用各種行政手段迫使人民配合使用。
三、民眾使用台北市政府暨所屬機關學校提供之公共服務、登記抽籤、出入公有場館、簽署文件、領取薪資獎金出席費等費用、參與活動登錄報名、申辦社福服務、登錄實聯制、出示疫苗證明等，市府應接受全國通用之身分認證方式，提供多元身分認證管道，不得以申請台北通會員帳號或下載台北通APP為前提條件。

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