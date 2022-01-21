柯文哲嗶18公分「月光權杖」15分鐘賣1萬支　網驚：現在預購要等半年？

▲「精裝版」月光權杖悠遊卡最快7月1日出貨。（圖／翻攝自momo網站）

政治中心／台北報導

悠遊卡公司日前推出「史上最大」18公分「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）」，還搭配精裝禮盒，勾起許多7年級生回憶，買氣十足；台北市長柯文哲表示，開賣15分鐘就賣掉1萬支。另外，儘管1月18日至1月24日開放預購，但目前預購最快也要等到7月1日才能拿到。

悠遊卡公司12日宣布推出「精裝版」美少女戰士月光權杖，不僅造型上相當夢幻，悠遊卡公司還說，感應時權杖中心還會發出三色光芒，彷彿置身經典卡通中的變身情節，體驗滿分。該款商品一組售價1799元，附有精緻盒裝，僅限購物網站預購，時間是1月18日至1月24日，限時不限量。

▼柯文哲昨持月光權杖悠遊卡嗶公車，超吸睛。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

「精裝版」月光權杖買氣十足，柯文哲昨在臉書表示，這支月光權杖悠遊卡還原度百分百，開賣15分鐘就賣掉一萬支！他也順勢力推「悠遊卡要記名」，不但掉了可以找回來，進出台北市公有場館，嗶一下就完成實聯制，讓你到處輕鬆悠遊。

柯文哲也透露，昨天上班攜帶月光權杖搭公車，很多乘客對他投以羨慕（憂心?驚恐？）的目光；自己雖然沒有在看美少女戰士，但也看得出這支悠遊卡做得有夠夢幻。「感應時魔幻銀水晶還會發光，非常酷。」

網友在該貼文留言表示，「我也要這超酷的」、「太可愛了，好想買給我爸用」、「哇 想買了」、「會亮欸 可以不要這麼可愛嘛」。據悉，還有團購群組稱柯文哲是「超強業配」、「看阿北用突然覺得好值得買」、「他應該再搭個美少女戰士服 完美」。

另根據購物網站資訊顯示，該款商品每人限購2組，僅限下單一次，且付款完成後，預計7月1日出貨。





▼美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）。（圖／悠遊卡公司提供）