同婚女下藥洗劫男網友弄出人命　沙發下破裂手機成破案關鍵

▲2名同婚女子下藥迷昏洗劫7男網友，警方在沙發下找到破裂手機，成了破案關鍵。（圖／陳女臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區某間汽車旅館去年6月發生一件命案，45歲林姓男子全身赤裸陳屍床上，警方一度以為是和女子雲雨一番後「馬上風」致死，追查發現是2名同婚伴侶合謀，約出網友後以FM2迷昏洗劫財物，短短12天即約出7名男子，6人清醒後沒事，唯獨林男因為患有心臟肥大症而暴斃，警方回憶，當初在摩鐵的沙發底下發現一支死者的破裂手機，誰會帶壞掉的手機赴約？這才突破2人心防吐露實情。

去年6月12日中午12點，汽車旅館的員工發現林男還未退房，於是開門查看，驚見林男全身赤裸，明顯死在床上，沒有送醫，員工嚇得趕緊報警，警方剛開始以為，男子赤裸、旁邊又有啤酒，摩鐵員工說，林男載著一名女子入住，加上死者家屬也沒有意見，於是朝暴斃死亡處理，而不是他殺。

但是警方搜證時發現死者有2支手機，1支完好的放在茶几上，另1支被丟在沙發底下，鏡面破碎不堪，專案小組不解，有人會帶壞掉的手機去嫖妓嗎？不是該放在家裡嗎？因此大膽研判，手機是被外力敲破的。

警方發現直到退房，都沒有看到有女子走出摩鐵，經調閱監視器發現，原來是有白牌車進入載人，根據白牌車車號追查出司機，司機說當時是載2名女子離開，這下子更讓案情撲朔迷離了，原來，林男開車進入摩鐵時，陳女坐在副駕駛座，江女坐在後座，摩鐵員工沒看到後座有人。

警方根據白牌車司機所說的下車地點，查出陳女住處，經帶回偵訊，陳女供出江女，2人的供詞不一，後來利用破裂的手機突破心防，2人這才供出實情，因為要刪除死者手機上的通話紀錄，但不知密碼無法解鎖，才利用死者身上的電子煙敲壞手機，讓警方查不出她們，她們強調，只是要錢，沒有要殺害的意思。

警方表示，陳女面貌姣好，負責在交友軟體釣出男網友，聊過一陣子後相約某處，再由被害人開車載去汽車旅館喝酒聊天，陳女最後會強調，她還會再帶一個女性姐妹淘一起同歡，「買一送一」，任誰也抗拒不了誘惑。

江女因為失眠、罹患憂鬱症，去年3月至6月曾到身心醫學診所就醫，有醫師開立屬第三級管制藥品的鎮靜安眠藥物「服爾眠」（俗稱FM2）、非屬管制藥品之抗精神病藥物「腦樂靜」等藥品，江女趁被害人和陳女聊得開心，偷偷將事先搗碎成粉末的安眠藥，摻入被害人啤酒內，讓對方昏迷。

2女心思縝密，藥量摻得剛剛好，昏迷時間足夠讓她們搜刮財物、脫掉被害人褲子偽裝成發生性關係、刪除被害人手機的通話紀錄，前6人藥量輕，清醒後沒事，不料，林男身材壯碩，2人決定加倍藥量，不料不知林男有心臟方面疾病，因而引發酒精及多重藥物反應而死亡，2人洗劫案情才曝光。

台中地院審理後將江女、陳女依加重強盜、強盜致死罪各重判17年，全案仍可上訴。