「這麼小的空間也能做」人夫車震小三忘情喊　不知正宮偷放錄音筆

▲人妻在車上偷放錄音筆，錄到丈夫與小三忘情激戰，氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／新北報導

新北市一名女子偶然在丈夫車上發現多張摩鐵發票，對其丈夫鄭姓男子心生懷疑，偷偷在車上放錄音筆，錄到丈夫忘情說「好爽好爽」、「在這麼小的空間也能做，我第一次在車子裡面做」等鹹濕對話，揭發老公背著自己與黃姓女同事偷情，氣得一狀告上法院。鄭男判賠30萬元，另有多次家暴再賠20萬元。

在2019年間鄭妻發現丈夫車內有多張陌生摩鐵發票，一開始鄭男矢口否認，說發票都是別人的，妻子認為有異，偷偷在車內放置錄音筆，果然錄到丈夫與其黃姓女同事在車上大玩車震，鄭男說道「你不要動喔，享受一下」、「好爽好爽」、「在這麼小的空間也能做，我第一次在車子裡面做」，興奮鹹濕的對話全都錄。

鄭姓男子得知有證據後，還瞎扯這些內容是擔心在車內的對話，例如家人間聊天、公司業務機密等遭有心人士外洩利用，才故意與黃姓女同事計畫要演這齣親密戲以釣出錄音筆是誰放的，表示2人在車上並未真的發生性關係。但罪證確鑿，鄭妻對丈夫求償100萬元，法官亦對鄭男離譜的理由不加採信。鄭妻更提出多次遭受丈夫言語、肢體家暴的描述與驗傷報告，造成精神與肉體的嚴重創傷，再求償50萬元。

新北地方法院依錄音判定2人有發生性行為的事實，鄭男與妻子尚未辦理離婚手續就與黃女偷情，判鄭、黃2人須賠償30萬元，鄭男多次家暴部分再賠20萬元，仍可上訴。