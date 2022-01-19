裸男陳屍摩鐵非「馬上風」　竟是遭妙齡女下藥洗劫！另有6男受害

▲一對毒夫妻下藥迷昏洗劫7人，其中1人不治，法院各重判17年。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區某間汽車旅館去年6月發生一件意外，45歲林姓男子全身赤裸陳屍床上，身旁有啤酒罐，警方一度以為是和女友雲雨一番後「馬上風」致死，深入追查發現是江姓男子和陳姓妻子合謀，約出網友後再以FM2迷昏洗劫財物，短短12天即約出7名男子，6人事後清醒沒事，唯獨林姓男子因為患有心臟肥大、左心室增厚等病症因此暴斃。台中地院審理後依加重強盜、強盜致死罪重判2人17年徒刑。

判決指出，江姓男子因為失眠、罹患憂鬱症，去年3月至6月曾到身心醫學診所就醫，醫師開立屬第三級管制藥品的鎮靜安眠藥物「服爾眠」（俗稱FM2）、非屬管制藥品之抗精神病藥物「腦樂靜」等藥品。

2人在疫情期間沒有收入，因此由江女透過交友軟體認識男子，再約到汽車旅館喝酒聊天，再趁機迷昏洗劫，夫妻倆從6月1日至12日，共約出7名男子到不同汽車旅館聊天，江男不一定每次都出現，但都事先搗碎鎮靜安眠藥成粉末，趁被害人未注意，摻入酒精後，讓對方昏迷。

夫妻倆共約出7名男子，每人身上雖然都被陳女偷走現金1千元至4千元不等，但清醒後都沒事，反而是江女約出林男加以迷昏後先行離開，而林男12日中午該退房時未退，旅館員工開門赫然發現全身赤裸，明顯死在床上而未送醫急救，法醫相驗發現，林男自身罹有心臟肥大、左心室增厚等病症，飲用摻有FM2的啤酒後，引發酒精及多重藥物反應而死亡，才發現他是遭下藥迷昏導致死亡。

法官認定2人連續以藥物迷昏7名被害人盜取財物，還造成1人死亡，依加重強盜、強盜致死等罪各判刑17年，盜刷信用卡的部份則各判1年2月徒刑，全案仍可上訴。