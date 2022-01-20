新北桃竹高皆現感染源不明！陳時中清點「4傳播鏈」列調查重點

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情續燒，連高雄也出現一家三口感染源仍不明，指揮中心指揮官陳時中今日說明，目前包含高雄新查一條線，桃園大湳市場、亞東護理師、新竹一家四口，這四條列為重點。

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增13例本土個案，當中有3人是高雄一家三口，另亞東染疫護理師另一兒子也確診；至於桃機延伸相關個案，包含金嗓歌友會接觸者、桃機保全接觸者、西堤用餐相關人也有確認染疫，桃機爆發疫情2週來累積衍生本土個案已經破百；今天也另增加24例境外移入，確診個案無人死亡。

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本土疫情從桃園機場擴散到社區，中壢聯邦銀、西堤餐廳群聚成為關注重點，而先前已增加新竹一家四口（案18060~18063）與友人確診、亞東護理師感染來源不明，今天又新增桃園大湳市場活動史母女與高雄一家三口源頭需要調查。

指揮官陳時中說，高雄一家三口（案18155~18157），案情一開始是小孩子（18155）看病有症狀，被檢驗陽性，回頭追父母２人陽性，父親（18156）本身工作與高雄港相關，另有北部足跡，衛生單位正兩方調查。

值得注意的是，指揮中心昨日新增一例大湳市場工作人員陪病採檢確診，但檢體送疾管署複驗陰性，今（20）日銷案。但大湳市場又增加2人確診，為前往買菜的母女（案18135、18154），女兒在科技廠上班，日前因有症狀就醫採檢驗出陽性，目前感染源不明，相關疫調還在進行中。

另新竹市一家四口確診，為車商主管（18060）與其家人，感染源初判不明，陳時中昨說明，疫調出現新的線索，昨天新增本土個案，有1人（18082）和新竹染疫主管夫妻吃飯，更重要的是，該名友人於1/9有和聯邦銀行確診者足跡有所重疊，是否從此染疫，要再進行調查。

羅一鈞今日表示，新竹聚餐友人（18082）的Ct值從確診時的16.1升高到20.3，而車商主管（18060）Ct值也從16上升到27，代表這兩人病毒量都在下降，現階段很難用此變化去區分誰比較早感染，另也著手抗體採檢，研判程序還在進行。

亞東護理師（案17967）1/12做PCR檢驗為陰性，1/15快篩陽性，當日採檢確診，沒有負責專責病房照顧新冠病人，感染的是不同於桃園群聚的Omicron；過去兩天又新增該護理師兩名兒子確診，陳時中說，感染源需要再繼續追蹤，不過新增這案子相對威脅比較小。