新婚半年詭淪染血碎屍！　她和老婆「慘遭肢解」整袋丟路邊

▲ 二人被發現時已經遭肢解棄屍。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥發生一起驚悚事件，一對同志伴侶遭人殘忍殺害，屍體被肢解後裝進塑膠袋，棄置路邊。二人結婚僅半年，一同養育3名子女，他們卻在一夜之間成為孤兒。這起案件曝光後掀起社會公憤，司法單位已經展開調查。

根據《每日星報》，30多歲女子拉米瑞茲（Julissa Ramírez）及馬丁尼茲（Nohemí Medina Martínez）的屍體17日在墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）被發現，遭人肢解後裝進垃圾袋，丟棄路邊。

這對同志伴侶住在美國德州艾爾帕索（El Paso），離墨西哥很近，去年7月結婚，育有2女1男，共3個孩子，目前不清楚是透過領養，還是透過捐精者生下的親生子女。

警方在路邊的黑色垃圾袋中發現二人染血的殘肢，趕緊請家屬來認屍。奇瓦瓦州檢察長辦公室已展開調查，正了解她們死前幾小時內行蹤，目前未逮捕任何嫌犯。

這起殘忍命案震驚社會，多個LGBTQ+團體要求伸張正義。奇瓦瓦州州長坎波斯（Maru Campos）承諾，不會讓兇手逍遙法外。

另一方面，奇瓦瓦州華雷斯城（Ciudad Juárez）17日還發生另一起二女凶殺案，同樣被裝進塑膠袋裡，其中一名受害者被發現時已經死亡，另一人還活著，但後來仍不幸身亡。

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