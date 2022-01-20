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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

回郵索書！李永然教你看懂契約與搞定糾紛

▲李永然律師談現行假釋制度之缺。（圖／記者林敬旻攝）

▲李永然律師與所內律師共同編寫契約制定的法律手冊，讓讀者看懂契約，避免上當。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／綜合報導

契約，看起來似乎很高大上，想搞懂並非易事，但其實契約普遍存在每個人的生活中。每個人每天都在發生契約行為，契約行為包括買手機、買早餐這等小事，但也有金額巨大、複雜的不動產買賣、政府採購等大事。而契約並非一定要白紙黑字，與生活息息相關的買賣契約，甚至都未出現「契約」二字，例如到超商買東西，拿到櫃台結帳，這就成立買賣契約了。

契約有「口頭契約」與「書面契約 」之分。一般契約不論口頭或書面均可發生效力；但例外情形，法律規定須以書面為之，例如：《民法》規定，不動產租賃契約，其期限逾一年者，應以「字據」訂立；委任事務的處理，依法應以文字為之者，則其授與處理權，也應以文字為之；夫妻財產制契約的訂立、變更或廢止，應以書面為之；兩願離婚，應以書面為之等。

當須以書面訂立契約書時，如何訂妥契約書就極為重要了，加上書面又具有證據的功能，契約訂立周延妥當，則可避免糾紛的發生。儘管契約這麼重要，但一般人卻對簽訂契約的相關法律事務不甚了解，不是輕忽地想到什麼就訂什麼，而不詳究訂定的條款是否合法、是否違反權益，就是誤以為契約訂定過於困難，無法著手。於是有的契約是用語曖昧，或因設想不夠周延，致橫生枝節，滋生爭端，不得不尋求法律途徑加以救濟。

制訂契約時，首先應確認契約之主體（因契約原則僅在契約當事人間發生債之效力行為），同時也要確認出面訂立契約之人有無完全之代表權或代理權。而於契約條款中，應對契約條款中應行注意事項逐一檢視，以達該份契約最大完整之處，避免因契約文字、條款記載之疏漏，於日後契約解釋或適用時產生爭議。

有感於契約簽訂的重要性，加上辦案過程中見到諸多當事人因簽約不甚，造成巨大損失，永然聯合法律事務所所長李永然律師特別企畫契約訂定專題，並由永然聯合法律事務所台北所主任律師陳宜鴻律師主編，邀集永然聯合法律事務所彭郁欣律師、黃斐旻律師、許啟龍律師、吳任偉律師、盧孟蔚律師、黃介南律師、李廷鈞地政士、林貴卿律師、王仁炫律師、鄭智仁律師、翁呈瑋律師共同執筆，編印成《契約訂定•糾紛解決與運用律師法律手冊》，並由永然法律基金會捐印。手冊內容涵蓋簽訂契約應注意事項、履約擔保機制之運用、違約金之約定等，並提供多項解決契約糾紛的方法。另外，李永然律師建議，為了避免自己在簽訂契約書吃虧，上當受騙，簽訂契約時，一定要找專業、負責且有經驗的律師代勞。

欲索取《契約訂定•糾紛解決與運用律師法律手冊》者，請來函附上中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會 收」。索取一本回郵為11元，索取二本回郵16元，索取三本以上請來電詢問！

▼李永然與所內律師共同編纂《契約訂定•糾紛解決與運用律師法律手冊》，供大眾回郵索取。（圖／永然文化出版提供）

▲▼《契約訂定•糾紛解決與運用律師法律手冊》。（圖／永然文化出版提供）

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