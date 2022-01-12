桃機PCR檢測儀急增4倍！　立委轟交通部：連補破網都慢半拍

▲桃機正式實施「落地即刻檢驗」盼可降低機場人員染疫風險。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者許維寧／台北報導

桃機群聚持續延燒。立法院今天（1/12）召開交通委員會臨時會，國民黨籍立法委員洪孟楷說，桃機昨天開始針對長程航班入境旅客一律實施PCR採檢，對此PCR檢測儀器緊急調配從一開始的20台，增加為101台，質疑為什麼不超前部署？明明可以預期年前入境旅客會大增，可以提前部署卻不提前，連補破網都慢半拍。

立法院今天召開交通委員會臨時會，並邀請交通部長王國材備質詢。立法委員洪孟楷質疑，王必勝之前前進桃機，卻好似沒看到交通部的人，莫非交通部、指揮中心是各看各的嗎？再者，指揮中心稱桃機有205個缺失，但陳時中又說缺失不大，機場的工作人員實在很倒霉，守了兩年國境指揮中心卻沒訂立SOP，只能自己摸索防疫規定，到底誰要負責？

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王國材則說，自疫情兩年來，桃園機場都有標準作業程序，但這次國家護理隊實際前往桃機視察，確實有些清消步驟需要更精進，對此交通部也虛心接受建議。

洪孟楷也指出，年前國人返台勢必增加，本來就應該超前部署，但桃機卻是直到王必勝前往後才緊急調配PCR檢測儀器，從20台一次增加至101台。如果之前就可以增加為什麼不提前作業？現在就連補破網都慢半拍。

民進黨籍立委李昆澤也指出，桃機工作人員對清消原則流程不清楚，設備穿戴也不確實，清消過程也不恰當，交通部應該重新訂立相關指引。

王國材則回應，過去是所有入境民眾都直接送往防疫旅館，現在則規定長程航班想入境要先做PCR採檢，為陰性才能入境，調配機器就是要補長程航班這一塊，尤其歐美、中東、紐澳民眾必須落地採檢，確診即刻送醫，避免與機場工作人員的接觸機會。