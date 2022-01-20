全聯標價卡「FXXXX」藏玄機！網喊：看不懂超虧　業者曝數字真相

▲全聯標價卡藏玄機？業者說明了。（圖／翻攝臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心是許多婆婆媽媽、小資家庭的好幫手，輕鬆採買生活用品和食物，不過近有網友發現，全聯的標價偶爾會與實際結帳金額不同問題，其中標價卡竟藏有玄機，「看不懂就虧了！」而全聯也對此回應表示，部分門市商品會因促銷有價格變動，但偶有門市漏換價卡狀況發生，對於造成消費者困擾的部分會再改進。

▲全聯福利中心是許多婆婆媽媽、家庭採買生活需求的好幫手。（圖／記者林育綾攝）



一名網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」PO文表示，日前到全聯購物時，看到架上有濕紙巾特價85元，沒想到結帳金額卻是110元。

網友提到，店員確認電腦中的標價無誤，更指出黃色的標價卡上，有一排數字寫著「F1203」，意即12月3日就是特價檔期最後一天；而原PO購買時已經1月16日，也就是特價已過，讓原PO表示無法接受這樣的說法。許多網友看了PO文也表示，在全聯常遇到類似情況，標價金額比較便宜，實際結帳卻比較貴。

而《ETtoday新聞雲》向全聯求證，全聯表示，標價卡上的數字，並非檔期開始或結束日，是提供內部人員查看使用。而標價卡與實際結帳金額不同的問題，全聯說明，「部分門市商品會因促銷有價格變動，但偶有門市漏換價卡狀況發生，當下會向消費者致歉說明，對於造成消費者困擾的部分會再改進。」