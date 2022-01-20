鳳梨偷吃4孩子媽！才送鑽戒「或許定下來」　粉絲湧女友IG抱不平

▲鳳梨被爆偷吃女粉絲。（圖／翻攝自匿名公社）

記者葉國吏／綜合報導

網紅「鳳梨」吳泓逸被爆偷吃女粉絲，對方是4個小孩的媽，引起許多網友討論。回顧吳泓逸感情，過去因前女友罔腰「假孕風波」受到關注，去年8月公開跟DJ女友歐菈合照，甚至在今年初歐菈手上還出現鑽戒，被認為是婚事已近，沒想到如今卻爆出偷吃女粉絲，兩人感情再度引起關注。

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▲鳳梨當初因跟罔腰交往引起網友關注。（圖／翻攝自IG／鳳梨、罔腰）

網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）在2017年在網路公開跟時任女友罔腰的愛情故事，引起網友關注。不過後來兩人分手、罔腰在臉書自爆懷孕，結果讓鳳梨意外爆紅。當時鳳梨一句「我看起來像Doctor嗎」讓網友瘋傳，許多人天天都會鎖定他的直播，讓鳳梨聲勢水漲船高。

鳳梨直播中時常吹噓自己的性能力，自稱「19.5不含頭」、「兇起來像傘蜥蜴」之類，這些都被網友稱作金句。不過鳳梨自從跟罔腰分手後，對於感情世界相當低調，直到去年年中才大方認愛DJ歐菈，還在今年送給歐菈大鑽戒，被外界視為兩人好事近了。

▲鳳梨女友手上出現超大鑽戒。（圖／翻攝自鳳梨IG）

不過當時鳳梨表示，鑽戒是犒賞女友這一年來的付出與辛勞，但也不排除在今年定下來。如今被女粉絲爆料偷吃，歐菈IG上也有粉絲留言替她抱不平「我們幫妳罵。」

▼粉絲到歐菈IG上留言替她抱不平。（圖／翻攝IG／_dj.ola._）