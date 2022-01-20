3個關鍵字看完「鳳梨偷吃4孩子媽粉絲」　留言刷一排：薯叔很誠實

▲鳳梨被爆偷吃女粉絲。（圖／翻攝自匿名公社）

記者葉國吏／綜合報導

網紅「鳳梨」吳泓逸被爆偷吃女粉絲，對方是4個小孩的媽，引起許多網友討論。對此吳泓逸20日深夜在臉書發文「阿北…初四了…。」不過眼尖的網友發現3個關鍵字，在底下刷一排留言「薯叔很誠實。」

網友在《匿名公社》控訴，鳳梨和女粉絲有不倫關係，對方是4個孩子的媽，和老公已經離婚，但因為小孩的關係，目前還同居在一起。他指出，女生有鳳梨媽媽家的鑰匙，晚上過夜到早上8點多才回家，照片都是在鳳梨房間跟辦公室，女生還偷拍鳳梨睡覺。

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▲對話截圖曝光。（圖／翻攝自匿名公社）

這位女粉絲還私訊朋友炫耀「他有留我，我怕屋主」。不過網友發現，女粉絲還跟朋友透露小鳳梨特徵，就跟鳳梨吳泓逸平常形容的沒兩樣，讓許多人在鳳梨臉書下刷一排留言說「他說你有入珠還不小 至少是正面鼓勵 值得拍手」。

還有網友說「證明叔鼠平時自己說的都是真的，入珠，19.5，沒錯丫，都沒騙人哦，薯叔很誠實」、「幸好關鍵字是 大 所以叔叔沒騙人 我叔威武。」、「重點: 大，一代，有珠珠。打完收工。」

▲女粉絲還跟朋友炫耀。（圖／翻攝爆料公社）

對此鳳梨在臉書發文說「我忙了一整個月都沒時間運動…今天好不容易有空檔去打羽球…打完球一回到家…整個訊息冰冰蹦蹦…阿北…初四了…但我今天真的打球打太累了…明天再開直播講…。」還對網友強調說「我現在全身痠痛...而且時間也晚了...明天聊好嗎...我很負責任DER...。」

▼鳳梨發文表示今天將會直播回應。（圖／翻攝臉書）