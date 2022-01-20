內湖女警搶快左轉撞機車　20歲騎士噴飛全身傷「警車半毀」

記者游宗樺／台北報導

台北市內湖區20日凌晨1時許，一輛警車行經內湖路左轉港墘路時，在路口與一輛直行機車發生碰撞，20歲機車騎士連人帶車倒地，全身擦挫傷被送醫救治無生命危險。警方經酒測後排除雙方酒駕，初步了解，當時開車的女警打算要左轉攔查違規，等不及左轉燈號亮起便直接左轉，確切事故原因及肇事責任有待釐清。

▲警車左轉時與對向機車碰撞，現場佈滿車體碎片。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警車左轉與直行機車發生碰撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，開車的黃姓女警（28歲）服務於港墘派出所，事發時載著黃姓男警（24歲）行經內湖路一段，行駛在最內側車道，發現附近有違規狀況，黃員在左轉燈號尚未亮起時，鳴笛準備左轉港墘路，卻與對向一輛直行的機車發生碰撞，造成黃姓機車騎士（20歲）全身擦挫傷，而黃女腳部有輕微受傷。肇事的警車車頭嚴重毀損，機車車殼碎裂。

▲警車車頭嚴重毀損；機車車殼碎裂。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，協助黃男送醫治療，所幸其治療後暫無大礙。警方已在現場拍照採證，經酒測後排除雙方駕駛酒駕，確切事故原因及肇事責任有待調查。警車修繕及機車賠償事宜，警方正調閱監視器及相關資料，進一步協商釐清。