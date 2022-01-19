成立金勤區惹怨　彰警去年阻詐2億5千萬獲警光獎

▲彰化縣警局副局長王清海推動金勤區阻詐榮獲警光獎。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

去年7月彰化縣警局為了防制金融詐騙成立「金勤區」，要求員警加行員私Line成立500人群組，每天通話90秒宣導，引發基層不滿，在臉書《靠北警察》大吐苦水，但也因此成功阻詐674件，金額高達2億5,800萬餘元，比前年暴增6.5倍，榮獲內政部警政署頒發「國家警光獎」預防犯罪類團體組優等獎座及個人獎座。

「國家警光獎」是投身警職的最高榮譽，彰化縣警局由副局長王清海推動執行「金融機構攔阻詐騙工作」獲評預防犯罪類團體組優等，刑警大隊科偵隊小隊長許弘志，也因偵破竊車集團、詐騙集團及黑道幫派等重大刑案，在反黑肅槍類榮獲個人組第3名。

▲警方至金融機構宣導阻詐。（圖／ETtoday資料照）

往年「國家警光獎」皆由中央或六都囊括，這次獎落彰化縣警局，實屬不易，縣長王惠美上午特地至警局頒發獎金及幹部慰勉金，鼓勵及慰勉警察同仁這一年來的辛勞，並代表縣民接受國家警光獎的獻獎，將此份榮譽與全體彰化縣民共享。

▲彰化縣警局榮獲警光獎。（圖／彰化縣警局提供）

王惠美指出，治安穩定是經濟發展的重要基礎，彰化縣政府作為推動警政工作的最佳後盾，去年投入9,800萬元於「天眼防衛網」監視器系統的建置與維護，今年更編列預算1億2,900萬元，持續擴充該系統的設備；另為強化警察同仁執勤的機動性及安全性，110年耗費1億3,400萬汰換警用汽車134輛、機車246輛，去年啟用的大埔派出所與莿桐派出所亦動用了9,000餘萬元，顯示彰化縣政府對警政工作的支持與肯定。

▲彰化縣警局榮獲警光獎與縣長王惠美合照。（圖／彰化縣警局提供）

除此之外，彰化縣警局將於1/24日22時起至2月7日24時止，執行為期15日的「111年加強重要節日安全維護工作」，王惠美也期勉警察同仁，力求讓鄉親在安全無虞、交通順暢的環境下度過一個開心慶團圓的春節假期。