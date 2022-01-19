　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

成立金勤區惹怨　彰警去年阻詐2億5千萬獲警光獎

▲彰化縣警局榮獲警光獎。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化縣警局副局長王清海推動金勤區阻詐榮獲警光獎。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

去年7月彰化縣警局為了防制金融詐騙成立「金勤區」，要求員警加行員私Line成立500人群組，每天通話90秒宣導，引發基層不滿，在臉書《靠北警察》大吐苦水，但也因此成功阻詐674件，金額高達2億5,800萬餘元，比前年暴增6.5倍，榮獲內政部警政署頒發「國家警光獎」預防犯罪類團體組優等獎座及個人獎座。

「國家警光獎」是投身警職的最高榮譽，彰化縣警局由副局長王清海推動執行「金融機構攔阻詐騙工作」獲評預防犯罪類團體組優等，刑警大隊科偵隊小隊長許弘志，也因偵破竊車集團、詐騙集團及黑道幫派等重大刑案，在反黑肅槍類榮獲個人組第3名。

▲彰化縣警局榮獲警光獎。（圖／彰化縣警局提供）

▲警方至金融機構宣導阻詐。（圖／ETtoday資料照）

往年「國家警光獎」皆由中央或六都囊括，這次獎落彰化縣警局，實屬不易，縣長王惠美上午特地至警局頒發獎金及幹部慰勉金，鼓勵及慰勉警察同仁這一年來的辛勞，並代表縣民接受國家警光獎的獻獎，將此份榮譽與全體彰化縣民共享。

▲彰化縣警局榮獲警光獎。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化縣警局榮獲警光獎。（圖／彰化縣警局提供）

王惠美指出，治安穩定是經濟發展的重要基礎，彰化縣政府作為推動警政工作的最佳後盾，去年投入9,800萬元於「天眼防衛網」監視器系統的建置與維護，今年更編列預算1億2,900萬元，持續擴充該系統的設備；另為強化警察同仁執勤的機動性及安全性，110年耗費1億3,400萬汰換警用汽車134輛、機車246輛，去年啟用的大埔派出所與莿桐派出所亦動用了9,000餘萬元，顯示彰化縣政府對警政工作的支持與肯定。

▲彰化縣警局榮獲警光獎。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化縣警局榮獲警光獎與縣長王惠美合照。（圖／彰化縣警局提供）

除此之外，彰化縣警局將於1/24日22時起至2月7日24時止，執行為期15日的「111年加強重要節日安全維護工作」，王惠美也期勉警察同仁，力求讓鄉親在安全無虞、交通順暢的環境下度過一個開心慶團圓的春節假期。

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
亞東護理師染Omicron！和本土群聚不同　未滿10歲兒也確
西堤相關＋7！　一家7口用餐已6人染疫
快訊／本土+10！　亞東護理師接觸者確診
LIVE／疫情多點爆發！　陳時中最新說明
只剩3天！千萬證券戶　沒改密碼將無法下單
快訊／北市宣布：校外教學、畢典及運動賽事取消至2月底
周杰倫剛過43歲生日　爆三度當爸了！　
快訊／北市防疫旅館1男突倒地　送醫不治
快訊／楊梅電子廠也爆員工確診！　650人PCR出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紅富海吸金拍賣79金飾！台南男抱500萬現金競標　沒出手原因曝　

中油招考爆舞弊向槍手集團求償　因「報考人數不減反增」竟吞敗

搭電梯對男子襲臀摸下體　色男認罪性騷擾代價2萬5千元

出門拿藥竟成不歸路！女騎士遭客運輾死　司機：以為機車會靠右

成立金勤區惹怨　彰警去年阻詐2億5千萬獲警光獎

知名法官驚爆性侵！他以為可「重新追回前妻」　贍養費判決出爐

籃球賽爭搶籃板！他一拳打落前HBL球員眼角膜　下場出爐

醋夫自認被戴綠帽！約貨櫃屋談判開視訊　猛刺妻頸胸9刀放血亡

快訊／加國返台住防疫旅館突倒地　妻驚嚇報警送醫搶命1小時亡

快訊／屏東女「跌落排水溝」失溫！警消出動2車、5人救援

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

紅富海吸金拍賣79金飾！台南男抱500萬現金競標　沒出手原因曝　

中油招考爆舞弊向槍手集團求償　因「報考人數不減反增」竟吞敗

搭電梯對男子襲臀摸下體　色男認罪性騷擾代價2萬5千元

出門拿藥竟成不歸路！女騎士遭客運輾死　司機：以為機車會靠右

成立金勤區惹怨　彰警去年阻詐2億5千萬獲警光獎

知名法官驚爆性侵！他以為可「重新追回前妻」　贍養費判決出爐

籃球賽爭搶籃板！他一拳打落前HBL球員眼角膜　下場出爐

醋夫自認被戴綠帽！約貨櫃屋談判開視訊　猛刺妻頸胸9刀放血亡

快訊／加國返台住防疫旅館突倒地　妻驚嚇報警送醫搶命1小時亡

快訊／屏東女「跌落排水溝」失溫！警消出動2車、5人救援

桃園大南市場菜販「陪病採檢確診」　初判與西堤、聯邦案無關

亞東護理師Omicron序列「和本土群聚不同」　未滿10歲兒也確診！

佛心醫師！一通電話就從台北到台東　林太仁：我就是偏鄉醫師

慈濟南投4地辦理冬令物資發放　為1265弱勢戶送暖

紅富海吸金拍賣79金飾！台南男抱500萬現金競標　沒出手原因曝　

一級首長年輕化　陳明文女兒陳冠穎接掌桃園青年局局長

EXO Chen當兵中「2年內拼2娃」　老婆誕下第二胎　

西堤相關＋7！一家7口用餐「增一長者確診」已6人染疫

快訊／增44例境外移入「18例落地採檢確診」　美國10例最多

鴻海臉書彙整「全球防疫新知」　確診Omicron恐出現喉嚨痛、3大症狀

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

即／新店隨機殺人魔二審改判免死

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

鼎泰豐師傅竟是竹聯副會長　創討債公社攬生意

YouTuber竟是「四海幫前老大」幫主接受國民黨喬事後被殺

快訊／歌手ØZI私密性愛片外流　傳將報警提告

BMW拒檢拖警100公尺　新莊勇警連轟2槍救援

半套店7年海削9千萬　驚人打手槍煉金術曝

高雄首批11名酒駕犯　殯儀館擦冰櫃

賓士男閃車撞加油站命危　女友狂踢要叫醒他

獨／烏日警分局長積勞成疾　吐血加護病房搶救

特斯拉轉彎闖「待轉區」撞女騎士

鳳山男居檢暈倒妻急通報！救護車等88分鐘才到

即／防疫旅館1男突倒地　搶命1小時不治

更多熱門

相關新聞

賓士男閃車撞加油站命危　女友狂踢要叫醒他

賓士男閃車撞加油站命危　女友狂踢要叫醒他

彰化1名吳姓男子(19歲)駕駛賓士車載著就讀大一的李姓女友(18歲)，疑似遭前車擋住視線，發現前方有輛迴轉車緊急閃避，但整輛車失控直衝路邊加油站，坐在副駕駛座的李女手掌骨折，見男友傷勢嚴重意識昏迷倒在地上，焦急萬分，便脫下鞋子用雙腳試圖踢醒對方，經過醫院搶救後吳男已經好轉了。

彰警16天抓203件酒駕　他喝到爛醉酒測值1.42

彰警16天抓203件酒駕　他喝到爛醉酒測值1.42

遭網路詐騙盜商標！　明基健康生活：已採法律途徑、籲勿衝動下單

遭網路詐騙盜商標！　明基健康生活：已採法律途徑、籲勿衝動下單

爆H5N2禽流感　彰化撲殺3.8萬蛋雞

爆H5N2禽流感　彰化撲殺3.8萬蛋雞

自掏腰包慘淪詐騙共犯　護照還遭集團沒入

自掏腰包慘淪詐騙共犯　護照還遭集團沒入

關鍵字：

彰化金勤區詐騙警光獎靠北警察

讀者迴響

熱門新聞

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

桃園市本土+14　新增3學校停課

Keanna離婚2天就曬327刺青！　他幫揪時間點

ØZI性愛片外流首現身！

即／新店隨機殺人魔二審改判免死

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面