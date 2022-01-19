「黃偉哲被控線民明顯黨內政爭」　學者：有人不想要他連任市長

▲台南市長黃偉哲在其臉書針對「線民」指控PO文，並強調市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊他，因為他光明磊落，禁得起考驗。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

台南市長黃偉哲19日遭週刊爆料，指控在大學時代疑被吸收擔任線民；黃偉哲則透過臉書駁斥，並將追溯相關責任。對此，南台科大財經法律研究所教授羅承宗表示，明顯是黨內政爭，有人不想讓黃偉哲連任。

民進黨立委黃國書先前遭踢爆是調查局線民後，就有傳言綠營執政縣市首長，也在戒嚴時期擔任線民一事；根據週刊19日的爆料，有野百合世代成員看了相關檔案後，在線民作業費領據中，認出部分筆跡是黃偉哲，因此向促轉會舉證。

根據報導指出，代理主委葉虹靈去年一度約談黃偉哲，確認他是否在大學時代被吸收；黃偉哲當時說明，檔案中指控情節，都不是他所為。黃偉哲19日上午也透過臉書駁斥，「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，因此，對於不實的攻擊，將委由律師提出告訴」。

黃偉哲也強調，他的市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷，不必以刻意的模糊打擊他，因為他光明磊落，禁得起考驗。

對此，南台科大教授羅承宗接受訪問時表示，從近期有社團發起要政治人物須簽切結才能參加初選，把轉型正義和選舉扯在一起，明顯黨內初選政爭已經開始，有人不想讓黃偉哲連任。