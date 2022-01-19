黃偉哲捲入線民風波　促轉會證實曾約談「但出示領據非事實」

▲台南市長黃偉哲。（資料照／記者林悅翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

台南市長黃偉哲去年遭爆曾是情治單位線民，當時他否認，但19日又有媒體報導指他大一時被教官吸收，提供情資後收取報酬，還稱促轉會檔案內有領據可證明，黃偉哲為此揚言對不實攻擊委由律師提出告訴。對此，促轉會今天表示，確實訪談過黃偉哲，但媒體報導所提及的調查過程出示領據、黃偉哲坦承親筆所簽等情節，皆非事實。

促轉會指出，為了瞭解威權統治時期黨國體制之運作、情治機關如何透過在各領域之布建，對社會施以嚴密之監控，並釐清監控類檔案事實，曾針對檔案中記載之當事人進行訪談或調查，亦曾於109年11月間邀請黃偉哲來會接受訪談，對其是否和情治人員接觸、提供情資、領取津貼一事，進行檔案核實。

促轉會說明，訪談與準備過程均嚴守秘密，絕未對外透露訪談內容與檔案，相關報導有澄清之必要，例舉如下：一、報導中多處提及有親筆簽名之領據，因調查局並未移轉領據類檔案，促轉會亦未掌握，更無可能於調查過程中出示領據，故報導中提及：「領據至今仍保留在促轉會卷證中」、「黃臉色一沉坦承親筆所簽」、以及「有人在監控類檔案中看到線民領據並向促轉會舉證」等相關情節，皆非事實。

二、促轉會訪談黃偉哲時間為109年11月，並非媒體揭露之時間點，「知情人士」所提及之訪談內容與實況，多處與事實不符，包括葉副主委出示牛皮紙袋、教官提及的黃偉哲家庭背景、訪談情境包含當事人表情等情節，均未出現在訪談中。

促轉會強調，還原真相、開放檔案、釐清壓迫體制加害者及參與者責任，是促轉會的法定職權，在促轉會與專家學者協力下，各界關心的黨國體制的上層架構樣貌，階段性成果皆已陸續公開，惟監控體制圖像還需要更為長期的整理研究；另外，針對檔案上涉及的情報來源，情治機關對於如何揭露也有不同看法，這些都有待部會之間達成共識，推動相關修法。

對於個別體制加害者與參與者的責任釐清與處置方案，促轉會表示，將在任務總結報告中提出相關法制規劃，內容包含：定義加害人、課以主管機關調查義務、規範主動調查之對象與範圍、設置法定調查程序、以及對於調查結果之處置、救濟程序等。

促轉會表示，監控檔案與其他政治檔案一樣，是國安情治機關的工作紀錄，是經情治人員篩選，轉傳，層層通報被過濾的資訊，反映特定觀點與脈絡，盡信或全然推翻都可能失之武斷，以前者言，資訊有真有假，若全然相信，可能淪為讓「舊日情治人員的筆記主導轉型正義」之怪象，以後者言，目前調查也曾發現當事人發現檔案留有相關紀錄後，才改變說詞坦承過去的案例，建議各界，未來在使用相關檔案時，仍應保持審慎，多方查證比對，方有助還原歷史。