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青青曬無限卡開戰「他秒問很猛？」　PTT揪1點嘴爆：好好讀書

▲網紅青青IG有超過90萬人追蹤。（圖／翻攝自IG／青青）

▲網紅青青IG有超過90萬人追蹤。（圖／翻攝自IG／青青）

記者周亭瑋／綜合報導

面對網路名人「小商人」爆料被人包了，21歲網紅青青親上火線反擊，接連曬出房屋權狀、銀行無限卡等證據。沒想到，此舉再度遭PTT鄉民大肆揶揄，紛紛吐槽她的卡片額度，「她是不是以為，卡面黑色的就叫黑卡」、「沒常識到超出想像」。

青青今大動作澄清，並向小商人隔空喊話「其實抹黑對我來說，早就見怪不怪了啦！確實很多自己做不到的人會這樣，但權狀我早就發過了，銀行貸款也是我的名字，無限卡我也是正卡，有常識的人就知道，沒有合法財證不可能（拿）。」

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她接著嗆辣表示，「今年五月我也會發報稅紀錄，我的車可以看行照沒問題，我實在不想打臉你，但我坐的直也不需要怕，歡迎成為我的員工挑戰高薪，合法薪轉且享勞健保加三節，有那個美國時間抹黑，勸你還是多看看真相，不然支持你的粉絲看你被打臉，真的很好笑。」

▲網紅青青IG有超過90萬人追蹤。（圖／翻攝自IG／青青）

▲青青曬出房屋權狀、銀行無限卡反擊。（圖／翻攝自IG／青青）

眼看青青曬出兩家銀行的無限卡，就有鄉民忍不住發文直呼，「青青一直跳針說什麼無限卡，還什麼卡是她名字，然後就貼了這張圖，額度才40萬？這水準才竹科工程師等級吧，這樣都可以的話，那我chase金屬卡還不PO爆。」

最後，他還不忘嘲諷道，「我以為兩千萬的收入是拿美運的黑卡欸，魯肥宅我不懂，這張卡到底厲不厲害啊？」對此，鄉民看法一面倒，紛紛回應「這種卡也拿出來給人家笑，我還以為是AMEX」、「無限列車」、「40萬也敢拿出來說嘴，這女的真的有常識嗎」、「40萬？還業務拜託我開耶」、「人家只是個孩子啊」、「她別再說話了吧，越說越像草包」、「7分鐘又發一張，21萬......」、「免費停車也能拿出來炫耀，我到底看了什麼」、「果然人還是要讀書」。

▼PTT一片嘲諷聲浪。（圖／翻攝自IG／青青）

▲網紅青青IG有超過90萬人追蹤。（圖／翻攝自IG／青青）

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