想唱黃安的歌「點歌機刷一排8字」　KTV神到了！萬人朝聖笑歪

▲點歌機顯示，「此人破壞台灣不播」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

藝人黃安政治立場鮮明，經常發表對於兩岸關係的看法，就有網友日前心血來潮，到KTV點播他的歌來唱，結果點歌機竟拿掉他的歌，更直球公告驚呆客人，這一幕狂吸萬人朝聖，而KTV也被神到啦！

一名網友在「爆廢公社二館」曬出照片，笑虧「我想唱新鴛鴦蝴蝶夢啊！」從畫面中可見，點歌機上唯獨黃安的7首歌沒顯示歌名，甚至大剌剌寫著「此人破壞台灣不播」。

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對此，大票網友洗版笑回，「昨日像那東流水」、「花花世界 鴛鴦蝴蝶」、「第一次點歌點這麼開心」、「哪個系統的，挺啦」、「這是哪一間，真想用新台幣支持它」、「一定去捧場」、「哪一家還不唱爆」。

▲官網公告下架黃安的歌曲。（圖／翻攝自臉書／凱悅YES KTV）

而眾人敲碗的KTV，正是位在桃園的凱悅YES KTV，事實上，店家早在2016年就貼出公告，表示為提供更優質的消費環境，也避免冗歌占用空間，他們特別請員工加班，在該年度元月16日，永久刪除黃安的7首歌曲，包括《答案》、《救姻緣》、《樣樣紅》、《陪你到天涯》、《新鴛鴦蝴蝶夢》、《明明知道相思苦》、《八卦八卦我牽掛》。

另外，KTV還強調，本次下架純屬維護系統架構完整性及排除外來侵犯，還有免於新鴛鴦蝴蝶夢的騷擾，「非關其他，如有雷同，歡迎聯想！」