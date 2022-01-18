「毒品外送員」被搜出20包毒品　向警求饒：私底下和解行不行

▲郭姓男子身上被搜出20包各式毒品，竟頻頻詢問警方「私下和解好不好？」（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市保安大隊警員10日晚間23時在台北市大同區環河北路、民權西路口執行路檢勤務，發現一輛租賃自小客車郭姓駕駛神情慌張，立刻請人下車，當場搜出安非他命、K他命粉末共20包。不料郭姓駕駛被逮後，竟頻頻向警員詢問「私下和解好不好啦？」讓在場員警哭笑不得。

台北市保安大隊表示，當晚保大第一中隊小隊長廖坤裕，警員林家豪、曾俊哲、陳政普等4員在上址執行路檢盤查，發現一輛租賃車駕駛行車明顯歪斜，立刻上前盤查，當場發現郭姓駕駛滿臉通紅，因此懷疑對方酒駕，但郭男辯稱是吃檳榔造成。

▲台北市保安大隊攔查到20包各式毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

警員詢問「長那麼帥檳榔少吃一點啦！真的沒有喝酒喔、這甚麼拿出來！」郭嫌無奈交出毒品後，卻頻頻詢問警員「私底下和解好不好啦？私底下私底下行不行？留個連絡方式私底下和解！」

保大警員當場痛斥郭男「誰跟你留聯絡方式私底下和解？要幫你忙也不是這樣子幫的！」由於郭男身上持有10包摻有第二級毒品安非他命咖啡包、與10包第三級毒品愷他命成品結晶；明顯觸犯〈毒品危害防制條例〉警方將他當場逮捕。

警方指出，郭男開著租賃車持有20包毒品，懷疑他正外出送貨給買家或下游八大行業業者，正循線擴大追查，保大警員將郭男逮捕後依違反〈毒品危害防制條例〉罪嫌，移請轄區大同警分局續辦。

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