【廣編】過年送禮元本山　祝福滿滿大人小孩都喜歡

▲元本山一系列豐富的年節送禮的選擇，只要送出手就能輕鬆擄獲大人小孩的心。

圖、文／元本山提供

農曆春節送禮很簡單，只要元本山！送出手就能輕鬆擄獲大人小孩的心，元本山一系列豐富的年節送禮的選擇，包含經典常銷的海苔綠罐、粉嫩色系的一番摘海苔禮盒、正宗韓味的朝鮮海苔禮盒、健康營養的海苔堅果夾心以及超人氣米奇系列禮盒，讓大家在逢年佳節送禮時，用最簡單的方式分享最純粹的祝福！

元本山經典海苔罐禮盒，讓「幸福、美麗、聰慧、健康、豐裕、友情都如山，每片薄薄的海苔都是一份真摯的心意。黃色包裝的元本山朝鮮海苔禮盒，以特選麻油加上鹽調味，口感清脆獨特，是日常的健康休閒零食、也是包肉配飯的好伙伴，佐餐解饞都對味。大人小孩都喜歡的元本山海苔與全民偶像米奇聯手賀新年！元本山米奇/米妮造型罐討喜吸睛，罐內每包包裝都是不同樣貌的米奇米妮圖案，今年還加上外盒包裝，整體宛如迪士尼公仔盒更加精緻且有份量感，讓送禮做足面子也顧到裡子；元本山米奇系列味付海苔禮盒，除了有米奇與朋友們多款可愛包裝外，還贈送米奇造型置物架，食用與實用性兼具。

元本山打造出可追溯來源的安心履歷，只要掃瞄包裝上的QR Code並輸入有效日期，就能得到完整透明的海苔資訊，無論是營養成分、產地還是檢驗報告都一覽無遺，透明化的產品履歷讓每一位送禮者送得安心，收禮者也吃得安心過好年。

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