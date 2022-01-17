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社會 社會焦點 保障人權

爆炸頭搶匪嗆「啥款」！防搶演練也趕流行　民眾大呼吸睛　

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市第二警分局進行防搶演練。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

年關將近，台中市第二警分局在合作金庫衛道分行進行防搶演練，以國片《當男人戀愛時》爆紅打招呼用語「啥款」開場，由兩位戴著爆炸頭假髮的偵查佐扮演歹徒，遇到趕來支援圍捕的同仁瞬間演技大爆發，頑強持槍對峙，大批警力聚集演練警匪對峙的過程太過逼真，引來不少附近民眾圍觀拍攝。

台中第二警分局表示，本次演練首首度邀請華岡保全，結合轄內合作金庫衛道分行共同進行防搶演練，除了讓員警模擬真實情境之處置作為，透過與金融機構及保全業者共同進行演練，也能檢視業者遇搶案發生時之臨場反應，以提升行員和保全員應變能力。

第二分局指出，演練狀況為警方接獲搶案通報後，荷槍實彈迅速抵達現場，以優勢警力控制現場狀況，另從保全員通報得知還有一名歹徒逃逸，詢問歹徒特徵及使用之交通工具後，隨即以無線電通報勤務指揮中心，並針對歹徒可能逃逸方向，通報線上巡邏員警實施圍捕攔截。

一句「我要搶泰達幣」的無俚頭搶劫台詞，讓銀行行員只能強忍不笑場，反觀飾演歹徒的兩位偵查佐聽到警鈴響後突然角色上身，生動的演技與超淡定的行員形成強烈對比。面對歹徒持槍挾持人質及持槍逃跑等緊急情境，員警使用非致命性警械「拋射式電擊槍」和「防暴網槍」，避免與持器械之歹徒發生正面衝突及搏鬥，不僅能有效嚇阻並制伏歹徒，亦能以最小傷害達成任務。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲演練過程逼真，引來不少附近民眾圍觀拍攝。（圖／記者白珈陽翻攝）

分局長陳家銘於日前率領分局幹部走訪轄內金融機構，促請金融機構提高警覺及宣導加強落實安全防護措施，另藉此機會向金融機構宣導詐欺車手及受騙民眾常有特徵，希冀行員們一句關心與提醒，能即時攔阻民眾遭詐騙，保護民眾荷包不失血。家銘呼籲，年節將近，許多民眾至金融機構存入大筆現鈔或提領鉅額款項時，除應隨時注意自身安全，防範歹徒尾隨行搶，也可向警方申請護鈔服務，以確保人身及財物之安全。
 

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