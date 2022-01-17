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蝦皮店到店物流塞爆！賣家出貨卡關10天　官方僅公告回應

▲▼蝦皮店到店。（圖／記者曾筠淇攝）

▲蝦皮店到店在各地擴大服務據點，卻因龐大貨量、物流塞車，引起買賣家抱怨。（圖／記者曾筠淇攝）

記者洪菱鞠／台北報導

電商平台蝦皮購物推出蝦皮店到店後，最近惹來不少抱怨聲浪，除取消0元免運、取貨要大排長龍，物流大延宕更引起許多賣家不滿，就有經營3C賣場的苦主表示，寄出的商品竟然在物流中心卡了10天，導致買家遲遲收不到貨。對於物流塞車問題，蝦皮官方不作任何回應，僅官網公告農曆年節期間將做服務調整。

蝦皮購物近半年在各地大動作開店到店，拓展門市服務據點，並打出低運費吸引消費者使用，現在卻出現訂單爆量吃不消情形，尤其是物流延遲讓賣家們怒氣直升，抱怨明明準時寄件，結果物流跟不上速度大卡關，造成買家下訂後一直等不到貨，擔憂影響賣場成效。

網路上有不少賣家碰到類似狀況，「爆炸中 目前觀察是5天起跳」、「真是無言...包裹全部卡住 客人照三餐問」、「1/13卡在準備送去理貨中心 就不動了」，還有人在1/11當天詢問客服後「只說目前貨量大延遲要10～15天才能到」。

其中，還有人留言說，「以後有活動時我絕對不用蝦皮店到店...」、「已經先關蝦皮店到店了，如果買家沒取貨回來就要一個月…」、「蝦皮起來也是免運~搞死自己也是免運」、「物流業不是這麼簡單的~蝦皮太天真了」。

針對物流塞車問題，蝦皮官方在網站上發公告表示，「適逢農曆年節，1月1日至1月31日為物流出貨及包裹到貨尖峰期，貨物將延遲5至7個工作天送達」，進一步詢問蝦皮，則是沒有獲得正面回應說明是否有配套解決方法。

蝦皮店到店公告農曆年節調整（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

蝦皮店到店在官網公告農曆年節的貨物配送及取件時間調整。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

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