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社會 社會焦點 保障人權

恐怖女師踹小一生禁上廁所！主任老公喊：不可能　家長怒爆轉學潮

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區某國小張姓女教師，遭班上多名家長指控對才剛從幼稚園升上小一的孩子言語霸凌、撕毀寒假作業，上課時不讓學生上廁所，甚至還對學生出腳猛踹，在大庭廣眾怒斥學生，造成孩子心生恐懼，返家後情緒低落，其中1名家長更因此要讓孩子轉學。對此，校方表示，相關情形都已請校評會做調查，家長會也協助處理，不排除將該名老師調離該班級；教育局表示，學校應同時加強親師生溝通，並積極有效回應，針對該班進行小團體輔導，透過專業諮商協作，以照顧學生心理健康。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲王姓家長示意張女如何出腳踹學生。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，該名52歲張姓女教師已任職20多年，是資深教師、也是該班導師，丈夫為該校的教務主任；多名家長表示，張女情緒控管不佳，多次對學生有不當行為，經數次與校方反映未果，轉而向「正義哥」徐奕投訴，17日上午9時許由4名家長作代表，並由正義哥陪同到學校向校方陳情，要求校方給出交代。其中王姓家長今日直接將孩子辦理轉學。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼「正義哥」徐奕（左2）陪同4名家長到學校向校方陳情 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

王姓家長表示，她於10日疑因兒子在校調皮被張女要求到校會晤，最後因雙方沒有共識，過程並不愉快，但其實兒子上其他科目的課時都很乖，還當過小老師，唯獨上張女的課會搗蛋，這是因為張女對待兒子不公平，例如兒子跟其他小朋友吵架，兒子去跟張女報告時，反而會被張女怒斥「你走開，不要來吵我！」導致兒子心理不平衡，甚至班上有頑皮的同學在吵鬧，張女卻會言語霸凌其他相較乖的學生，宛如「連坐法」，讓無辜的學生平白遭受魚池之殃。

更誇張的行為在上周五（14日）發生，王姓家長指出，當時兒子與同學到校內圖書館借書，排隊時張女卻無故大發雷霆，對著兒子一路從四樓罵到三樓，罵到情緒失控，連教務主任、其他班導拉住張女左、右手都攔不住她，張女在大庭廣眾之下狂吼「我要繼續罵！」、「我就是要罵」，最後還出腳踹了兒子2次。王姓家長懷疑，這是由於10日會晤後，張女記恨在心，便開始針對她的兒子。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲王姓家長控訴張女在校針對處罰她的兒子。（圖／記者白珈陽攝）

郭姓家長指出，某次女兒在上課期間肚子痛舉手向張女報告要上廁所，卻遭張女拒絕，讓先生氣到打電話到學校興師問罪，但該校教務主任卻偏袒張女，稱張女不可能不讓學生上課上廁所，「若學生真的憋不住反而會帶給老師麻煩」，信誓旦旦張女不可能如此。

郭姓家長說，直至約兩個禮拜前，女兒又上課時發生肚子痛，但張女還是回答下課再去，結果女兒真的憋不住，回家後被發現褲子有稍微沾到排泄物，家長心疼地說「對一個小女生來講，她心裡不會受傷嗎？人的需求可以這樣被剝奪嗎？」另外，張女還曾無故發火，當著學生的面撕毀寒假作業，真的是很誇張。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲郭姓家長控訴張女不讓女兒上廁所、還當眾撕毀學生寒假作業。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，該班級約有26名學生，多數學生都曾遭受張女情緒不穩之苦，而家長創有LINE群組，有家長在群內表示，「常有同學被欺負，但張女卻跟孩子說不要一直去跟她說這種事」、「小事不能跟她說、大事她不處理，只能家長直球處理」、「老師每天都情緒化大罵學生，已經是常態」，均顯示張女情緒控管不佳，造成學生心理產生陰影。不少家長認為張女已不適任教師一職。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼家長們在網路群組討論學生在校情形。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

教育局表示，有關台中市某國小一年級家長投訴老師霸凌學生、動手撕毀寒假作業等情，據悉該班偶有學生頑皮嬉鬧，影響上課秩序，該班導師情緒受到波動，肢體動作過大，且管教學生用詞不妥。學校接獲家長反映旋即召開主管會議，入班觀察加強輔導，提升該名導師班級經營知能，導正與學生口語應對的措辭。

教育局回應，學校應同時加強親師生溝通，聚焦家長熱切關心的議題，並積極有效地回應，避免衍生不必要的誤會。此外，針對該班進行小團體輔導，透過專業諮商協作，以照顧學生心理健康。

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