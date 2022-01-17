　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測持續禁陪考！午餐隔板、增設隔離試場　監試人員皆打2劑疫苗

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、教育部政務次長劉孟奇、醫療應變組副組長羅一鈞。 。（圖／指揮中心提供）

▲教育部政務次長劉孟奇說明學測防疫措施。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

教育部公布，今年學測將拉高防疫措施，除了全面戴口罩、單一入口進場、量測體問等，除了加強試場消毒，也跟去年一樣禁止親友陪考，但考生若經申請則許可；而午餐跟去年一樣使用隔板、在原始場休息，試場也保持通風、維持安全間距，監試官和相關工作人員皆施打過2劑疫苗並佩戴面罩，更為了居檢隔離的考生增設隔離考場。

今（17）日中央流行疫情指揮中心記者會，教育部政務次長劉孟奇也出席宣布111學年度學測防疫措施，提到去年指考就在三級警戒下辦理，今年學測一開始就拉高防疫規格，包括全面佩戴口罩，另進出場動線管制，必須單一入口進場；同時考試當日入場要出示身分證件、量體溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而每個分區學校也為了臨時有發燒等症狀的考生，準備備用試場，一旦有相關情形就能到這些試場應試；另外從去年開始，就不開放親友陪考，除了部分考生若有需求，經過申請可允許之外，否則一律不開放親友陪考。

在中午用餐方面，跟去年一樣使用隔板，在原始場休息，而試場也一律保持通風，窗戶打開，位置也維持一定的間隔距離，同時也會加強考場清消作業。

而凡是有居家隔離、檢疫、自主健康管理的考生，都會跟地方衛生單位進行勾稽，這三類學生一律都到另外設置的「隔離試場」考試，隔離試場為4人一間，若有症狀會加上落地隔板。

此外去年監試人員只打1劑疫苗，而考生都沒施打；不過今年所有監試人員必須打完2劑疫苗，才可以擔任監試人員，考生服務隊也都是要求要施打2劑疫苗，考生服務隊的學生也至少1劑，所有工作人員將全面佩戴面罩；而考生也多數都已經施打過1劑疫苗。

由於近日疫情升溫，因應指揮中心的強化防疫措施，已經跟行政院環保署達成共識，原本地方環保單位1/20~23規劃會針對分區試場進行消毒，如今將會擴大消毒，包含大門、圍牆、人行道等進行大範圍大規模清消，也會增設隔離試場，目前已經有4個分區學校增設隔離試場，後續也會看情形繼續增設。

▲▼學測防疫指引。（圖／指揮中心提供）

▲學測防疫指引。（圖／指揮中心提供）

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
曾去科教館逛展　北市公布亞東確診護理師足跡
LIVE／士林確診足跡多　柯文哲最新說明
快訊／護理師男友確診！　「住土城」Ct值25.8
美輪明宏看見台灣了！　本尊親發聲
快訊／亞東護理師曾去海底撈「 新北禁內用？」　侯友宜回應了
快訊／桃園最新21處足跡！　全聯、家樂福、星巴克
桃園已有15名未成年確診　羅一鈞：發病7種症狀都像感冒
快訊／新北本土+2足跡公布　全家、新店家樂福
快訊／亞東護理師確診「住板橋」　Ct值21、匡列79人採檢出
台灣防疫警戒僅20分「最輕鬆」　陳時中駁：我們數一數二
仁寶增1確診在「不同部門」！　全廠停工匡列1595人
LIVE／新北增2本土　侯友宜最新說明
西堤染疫狂燒27人　陳時中憂：一定有未爆彈！
快訊／亞東醫院護理師確診　院區5千人全面普篩
病毒潛伏期變短　陳時中鬆口可能「縮短檢疫日期」
快訊／學測防疫7大規定曝！　不開放親友陪考
快訊／國道1號化學槽車翻覆！　北上全線封閉
西堤1／8沒人確診！陳時中：傳播力強「空窗一天就傳第二波」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機爆防疫員隔離衣「重複使用」　陳時中否認：會去了解一下

美輪明宏看見台灣了！　本尊親發聲

放寬輕症分流條件遭質疑「醫療量能吃緊」　羅一鈞回應了

快訊／桃園最新21處足跡！全聯、家樂福、星巴克入列

桃園相關染疫已有「15名未成年確診」　羅一鈞：發病7種症狀都像感冒

預備打第4劑？明年採購1500萬劑莫德納　陳時中：要預測很難

劍潭活動中心收確診者又上培訓課程　羅一鈞：屬不同樓且距離遠

落地採檢輕症分流「明日起放寬條件」　20～49歲適用

台灣防疫警戒僅20分「最輕鬆」　陳時中駁：「我們數一數二」

仁寶新個案在「不同部門」　全廠停工匡列採檢1595人！

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

西堤+6！CDC防疫人員也確診　陳時中曝北北基桃WFH可能性

楊超越遭罵「老阿姨.綠茶婊」高EQ回懟　酸民：關美顏...她戲精上身「你女友也沒關」

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

桃機爆防疫員隔離衣「重複使用」　陳時中否認：會去了解一下

美輪明宏看見台灣了！　本尊親發聲

放寬輕症分流條件遭質疑「醫療量能吃緊」　羅一鈞回應了

快訊／桃園最新21處足跡！全聯、家樂福、星巴克入列

桃園相關染疫已有「15名未成年確診」　羅一鈞：發病7種症狀都像感冒

預備打第4劑？明年採購1500萬劑莫德納　陳時中：要預測很難

劍潭活動中心收確診者又上培訓課程　羅一鈞：屬不同樓且距離遠

落地採檢輕症分流「明日起放寬條件」　20～49歲適用

台灣防疫警戒僅20分「最輕鬆」　陳時中駁：「我們數一數二」

仁寶新個案在「不同部門」　全廠停工匡列採檢1595人！

獅剩1教練合約待確認　補強以桃猿2投為主

曾去科教館逛「粉紅豬小妹展」　北市公布亞東醫院確診護理師足跡

屋宅風水5禁忌！家門往外看　有5樣就中「暗箭煞」

亞洲最大的台北國際自行車展暖身起跑　邀歐美品牌談疫後產業趨勢

快訊／兒童新樂園有確診者足跡　侯友宜：還沒接到個案

快訊／北市聯醫護理師男友打滿2劑疫苗　採檢3天後陰轉陽、Ct值25.8

「紅髮男孩」Øzi曝最自豪魅力部位　黃宣想當「優雅的反叛份子」

《憲法訴訟法》施行後首次辯論　《原住民身分法》憲法法庭開庭

喬帥飛抵杜拜遇球迷親切合照　NBA白魔獸挺球王：他遭政客利用

桃機爆防疫員隔離衣「重複使用」　陳時中否認：會去了解一下

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

生活熱門新聞

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

民瘋搶莫德納　醫超納悶喊「可是瑞凡」！揭關鍵2字

「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？正解曝光

「吃西堤」一夜再增4確診　疫情恐大爆發？醫回3字

第3劑就打這2牌！怎選？　醫揭用「30歲」區分

快訊／桃園7校預防性停課！4校採檢結果出爐

「Omicron指數級爆增」不遠了！　醫驚曝1數據：台灣最低

若春節後爆全台疫情　醫喊「8字新生活模式」

快訊／確診女大生用餐！巨城藏壽司180人採檢結果曝

西堤23人染疫　餐飲內用反爆棚原因曝

對面大樓驚見「肉色交纏」！工地老司機秒拿望遠鏡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

行人撞自強號　警方緊急處理中

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面