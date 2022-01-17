學測持續禁陪考！午餐隔板、增設隔離試場　監試人員皆打2劑疫苗

▲教育部政務次長劉孟奇說明學測防疫措施。（圖／指揮中心提供）



記者林育綾／台北報導

教育部公布，今年學測將拉高防疫措施，除了全面戴口罩、單一入口進場、量測體問等，除了加強試場消毒，也跟去年一樣禁止親友陪考，但考生若經申請則許可；而午餐跟去年一樣使用隔板、在原始場休息，試場也保持通風、維持安全間距，監試官和相關工作人員皆施打過2劑疫苗並佩戴面罩，更為了居檢隔離的考生增設隔離考場。

今（17）日中央流行疫情指揮中心記者會，教育部政務次長劉孟奇也出席宣布111學年度學測防疫措施，提到去年指考就在三級警戒下辦理，今年學測一開始就拉高防疫規格，包括全面佩戴口罩，另進出場動線管制，必須單一入口進場；同時考試當日入場要出示身分證件、量體溫。

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而每個分區學校也為了臨時有發燒等症狀的考生，準備備用試場，一旦有相關情形就能到這些試場應試；另外從去年開始，就不開放親友陪考，除了部分考生若有需求，經過申請可允許之外，否則一律不開放親友陪考。

在中午用餐方面，跟去年一樣使用隔板，在原始場休息，而試場也一律保持通風，窗戶打開，位置也維持一定的間隔距離，同時也會加強考場清消作業。

而凡是有居家隔離、檢疫、自主健康管理的考生，都會跟地方衛生單位進行勾稽，這三類學生一律都到另外設置的「隔離試場」考試，隔離試場為4人一間，若有症狀會加上落地隔板。

此外去年監試人員只打1劑疫苗，而考生都沒施打；不過今年所有監試人員必須打完2劑疫苗，才可以擔任監試人員，考生服務隊也都是要求要施打2劑疫苗，考生服務隊的學生也至少1劑，所有工作人員將全面佩戴面罩；而考生也多數都已經施打過1劑疫苗。

由於近日疫情升溫，因應指揮中心的強化防疫措施，已經跟行政院環保署達成共識，原本地方環保單位1/20~23規劃會針對分區試場進行消毒，如今將會擴大消毒，包含大門、圍牆、人行道等進行大範圍大規模清消，也會增設隔離試場，目前已經有4個分區學校增設隔離試場，後續也會看情形繼續增設。

▲學測防疫指引。（圖／指揮中心提供）