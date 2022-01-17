桃園警察局新卸任分局長交接　增編993名員警歷年最高

▲桃園警察局新卸任分局長、大隊長聯合交接。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市警察局桃園警分局等8個新、卸任分局長、大隊長聯合交接典禮，17日於市警局舉行。市長鄭文燦於出席典禮指出，桃園人口成長為全國第一，各項城市指標不斷提升，並逐步完成多項警政興革：包括市府積極向中央爭取，並獲同意增加警察預算編制員額993人，為歷年最高；警民比例從1：607降低至1：479，大幅提升警政勤務的分配能力。

鄭市長說：桃園協勤民力總人數超過1萬5,000名，義警、義交、民防、山地、守望相助與志工隊等，透過警民合作讓力量更強大。此外，鄭市長也感謝桃園市議會的支持，桃園在去（2021）年底啟用「DNA暨化學鑑識實驗室」與「桃警無人機隊暨AI巡防系統」，充實桃警團隊科技辦案的能力，給予市民更安全的環境。

本次交接布達人員共計11位，分別為警察局主任秘書蔡鴻義調任警察局副局長、內政部警政署秘書室主任顏旺盛調任警察局副局長、內政部警政署教育組長廖恆裕調任警察局主任秘書；平鎮分局分局長黃富村調任桃園分局分局長、大園分局分局長吳明彥調任平鎮分局分局長、大溪分局分局長董欣欣調任大園分局分局長、警察局保安警察大隊大隊長王鉉仁調任大溪分局分局長、警察局後勤科長謝建國調任警察局保安警察大隊大隊長、龜山分局分局長蕭欽杰中壢分局分局長、龍潭分局分局長蔡啟仁調任龜山分局分局長、內政部警政署刑事警察局偵查第九大隊大隊長蔡坤益調任龍潭分局分局長。

本次警政署警官人事調動，另由警察局副局長薛文容調任保安警察第五總隊總隊長、警察局副局長楊鴻正調任臺北市政府警察局副局長、中壢分局分局長陳百祿陞任保安警察第一總隊副總隊長、桃園分局分局長李建民陞任保安警察第三總隊主任秘書。