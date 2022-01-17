「科技副總」被爆劈多女逼墮胎　妻看電腦驚見一堆偷拍片

▲穆男常在臉書PO戴名錶、開名車的照片炫富。



圖文／鏡週刊

一名在科技公司擔任副總經理的穆姓人夫，遭多人指控假扮富三代加入臉書名錶社團獵豔，甚至偷拍性愛影片，並上傳群組跟其他人分享、炫耀，就連名媛也受害，不只如此，他還曾害女生懷孕、染上性病，最後逼人墮胎，行徑十分惡劣。受害人擔心影片流出，也怕其他女性被騙，決定出面踢爆他的惡行。

一名受害者X小姐告訴本刊：「穆很會吹牛，他說某金融界巨頭和某上市公司董事長都是他的好朋友，還說許多商界名人也在他的好友名單中，但我從沒看過什麼大人物跟他往來，倒是常看他接到帳單催繳電話。」

▼穆姓人夫（右）除了偷吃小三Y女（左）多年，還同時與多名女子交往。



不僅如此，穆男還吹噓父親是中南部某銀行的襄理，恰巧X小姐的親友在同間分行擔任主管，她請親友打聽，卻查不到有姓穆的主管或員工。

此外，X小姐某次自掏腰包出國旅遊，返台後竟從朋友口中得知，穆謊稱X小姐的旅費都是他付的，讓她更加覺得穆不老實，決定分手。

▼穆男遭多人指控，在臉書社團炫富、獵豔，甚至偷拍性愛影片。



「分手後他一直死纏爛打，狂傳訊息說想要見我，我看了很害怕，希望雙方好聚好散，但他仍不斷騷擾我。分手一年後，他太太某天突然打電話給我，讓我差點崩潰！」X小姐心有餘悸地說，穆妻告訴她，穆男的電腦裡存有多部他跟不同女伴的性愛影片，X小姐也在其中。

除了X小姐，另名被害女子的好友J先生也告訴本刊，穆男騙砲的手法都很類似，如經常PO戴名錶、開名車的圖文炫富，並加入名錶社團接近富家女或事業有成的多金女，靠著送假錶、假包搏取芳心，最後再騙上床。

▼被害女子的朋友找上穆妻告狀，穆妻驚爆老公有安裝針孔偷拍的癖好。



至於一直被蒙在鼓裡的穆妻，是直到某天在電腦中意外發現老公與多名女子的性愛影片，才恍然大悟。即便穆妻攤牌，穆認為老婆為了孩子，不會輕言離婚，依然有恃無恐，甚至教唆小三向老婆嗆聲。

J先生告訴本刊，一名與穆交往數年的多金Y女最囂張，不僅常在臉書PO出二人合照高調放閃，並稱穆為男朋友，去年5月意外懷孕後，還向正宮嗆聲，穆為平息風波，逼Y女墮胎，Y女雖心有不甘，也只能配合。

為了揭發穆的惡行，J先生事後透過層層關係，找到曾與穆上床的M小姐，對方說穆嘴很甜，才會跟他發展婚外情，但交往後發生金錢糾紛，加上後來穆出國亂搞，害她染上性病，才終止這場不倫戀。

J先生說，穆男元旦還在臉書社團發文，似乎仍十分活躍，為了阻止他繼續欺騙無辜女性，才決定訴諸媒體，也呼籲檢警介入調查，避免影片外流。



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