快訊／西堤風暴延燒！東興國中確診+1　班級共用廁所慘被傳染

▲0116桃園疫情說明記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

桃園市今新增7例本土個案，其中1名為東興國中學生，為案17930。對此，桃園市長鄭文燦在下午的防疫記者會中表示，案17930的Ct值為26，與原來的案17880並不同班，但因教室位置中間只隔一間廁所，且廁所為班級共用，初步研判案17930是在廁所遭到感染，目前該個案全班居家隔離。

鄭文燦在下午的防疫記者會中針對個案說明表示，案17903、17904為夫妻檔，1/9日曾經三代同堂共11人到西堤用餐，夫妻兩人同日確診，Ct值分別為30、27；案17929、17931也是一對夫妻檔，一樣曾於1/9到西堤用餐，Ct值分別為18、14。

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鄭文燦表示，針對個案的確診時間來看，西堤餐廳共於1/7、1/9爆發一次群聚感染，因此呼籲民眾，若曾於1/7-1/12間到過西堤用餐，請務必站出來採檢，避免病毒再次擴散。

至於2名學生確診的部分，鄭文燦表示，其中一人為案17930，為東興國中學生，與原本的案17880並不同班，但因教室位置僅隔著一間廁所，且該廁所為班級共院，因此初步研判個案是在廁所遭到感染，而目前確診個案班級已全數居家隔離。此外，中壢高商新增一名學生確診部分，該個案為一年級學生，班級同樣全數居格，但其感染途徑不明，目前正在積極疫調當中。