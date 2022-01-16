　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／西堤風暴延燒！東興國中確診+1　班級共用廁所慘被傳染

▲▼1/16鄭文燦。（圖／翻攝自臉書）

▲0116桃園疫情說明記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

桃園市今新增7例本土個案，其中1名為東興國中學生，為案17930。對此，桃園市長鄭文燦在下午的防疫記者會中表示，案17930的Ct值為26，與原來的案17880並不同班，但因教室位置中間只隔一間廁所，且廁所為班級共用，初步研判案17930是在廁所遭到感染，目前該個案全班居家隔離。

鄭文燦在下午的防疫記者會中針對個案說明表示，案17903、17904為夫妻檔，1/9日曾經三代同堂共11人到西堤用餐，夫妻兩人同日確診，Ct值分別為30、27；案17929、17931也是一對夫妻檔，一樣曾於1/9到西堤用餐，Ct值分別為18、14。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示，針對個案的確診時間來看，西堤餐廳共於1/7、1/9爆發一次群聚感染，因此呼籲民眾，若曾於1/7-1/12間到過西堤用餐，請務必站出來採檢，避免病毒再次擴散。

至於2名學生確診的部分，鄭文燦表示，其中一人為案17930，為東興國中學生，與原本的案17880並不同班，但因教室位置僅隔著一間廁所，且該廁所為班級共院，因此初步研判個案是在廁所遭到感染，而目前確診個案班級已全數居家隔離。此外，中壢高商新增一名學生確診部分，該個案為一年級學生，班級同樣全數居格，但其感染途徑不明，目前正在積極疫調當中。

ET快訊
AV導演驚爆「網美大部份是雞」　曝4特徵：有賣還裝仙女
就在「板南線上」...怎麼紅不起來？　網點出最大原因
快訊／北市松山區男子「陳屍超商內」！　現場封鎖
快訊／桃園群聚擴散！「3高中、2國中」預防性停課
海嘯撲日本「會影響台灣？」　專家曝3海溝有威脅性
快訊／16:15地震規模5.5　宜蘭花蓮震度3級
快訊／16:16地震！台北超有感　粗估3級以上
曾沛慈「建中北一女婚紗照」藏玄機！　整排藍勾狂賀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年第二大！東部外海規模5.5地震　兩天內恐有規模4左右餘震

陳時中目前沒建議WFH！　結果收到「公司1通知」笑出來：爽耶

跟網友聊天「產生佔有慾」！他苦惱：我想我不適合　引網共鳴　

拜託不要女強人！4名「台清交博士」找對象條件曝光

快訊／桃園群聚擴散！衛生局宣布「3高中、2國中預防性停課」

西堤、聯邦確診店家何時復業？鄭文燦：都在隔離，短期無法營業

快訊／16:15地震規模5.5　宜蘭花蓮震度3級

她照顧阿嬤10年！爸負債「親戚全不理」...崩潰：我也有家庭

快訊／16:15地震　台北好有感

海嘯撲日本「會影響到台灣？」　專家曝3海溝有威脅性

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

今年第二大！東部外海規模5.5地震　兩天內恐有規模4左右餘震

陳時中目前沒建議WFH！　結果收到「公司1通知」笑出來：爽耶

跟網友聊天「產生佔有慾」！他苦惱：我想我不適合　引網共鳴　

拜託不要女強人！4名「台清交博士」找對象條件曝光

快訊／桃園群聚擴散！衛生局宣布「3高中、2國中預防性停課」

西堤、聯邦確診店家何時復業？鄭文燦：都在隔離，短期無法營業

快訊／16:15地震規模5.5　宜蘭花蓮震度3級

她照顧阿嬤10年！爸負債「親戚全不理」...崩潰：我也有家庭

快訊／16:15地震　台北好有感

海嘯撲日本「會影響到台灣？」　專家曝3海溝有威脅性

過年前試穿新衣！　「高顏值毛模特」全身紅賣萌討摸：紅包先拿來

世界佛教正心會行動佛殿祈福護生　疫情早日息沒災去福臨

美教堂劫持案落幕！攜彈嫌犯求釋放女神經學家後死　所有人質獲救

喬帥成政治犧牲品？　加國好手：他沒得到豁免根本不會去澳洲

高中木聯／高中才練投球速激增　大理王牌黃士齊8天拿3勝

今年第二大！東部外海規模5.5地震　兩天內恐有規模4左右餘震

王定宇批朱立倫福島食品立場因人設事　「他的特色再次顯露無遺」

被偷走的N分鐘！神獸跳6箱高「玩弄時間」　媽嘆：難怪每天遲到

台中超強擔仔麵網評4.6星！中藥滷製肉燥＋蝦頭熬煮膏湯超鮮甜

陳時中目前沒建議WFH！　結果收到「公司1通知」笑出來：爽耶

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

生活熱門新聞

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

桃園確診女回苗栗探親　匡列50人PCR皆陰性　

北北基桃準備居家上班？陳時中回應了

快訊／西堤染疫擴大！今增10例本土、41境外

5星座過年偏財運旺翻天　第2名可能中大獎變暴發戶

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

快訊／西堤情侶確診！仁寶平鎮廠急召1500人採檢

餐廳內用確定會傳染　醫揭4招自保！點名北北基桃注意

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

明新科大2師生確診　衛生局急匡300人

快訊／16:15地震　台北超有感

她坐錯位急道歉！一彎腰「G級雪乳」快掉出

快訊／西堤群聚再傳變數！今至少新增10人確診

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

快訊／曾沛慈結婚了！

桃園確診女回苗栗探親　匡列50人PCR皆陰性　

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

北北基桃準備居家上班？陳時中回應了

快訊／西堤染疫擴大！今增10例本土、41境外

李靚蕾同框王力宏助理　舊照被翻

5星座過年偏財運旺翻天　第2名可能中大獎變暴發戶

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面