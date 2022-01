快訊／「海嘯抵達日本」影片曝光！深夜警報大響　居民急開車逃難

▲日本深夜發布海嘯警報,居民紛紛開車逃難。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

東加王國鄰近的海底火山14、15日接連噴發,所引發的海嘯16日凌晨至清晨陸續抵達日本沿岸。有日本網友16日凌晨在推特上傳,海嘯抵達沿岸市區的場景,以及深夜中警報狂響的畫面。

日本氣象廳15日深夜發布海嘯警報,包含日本本島可能出現1公尺海嘯、沖繩地區最高3公尺海嘯、與那國島則預估會有1公尺海嘯,16日凌晨0時許將陸續抵達,呼籲沿岸民眾立刻向高處避難。

▲日本氣象廳發布海嘯警報,包含日本本島可能出現1公尺海嘯、沖繩地區最高3公尺。(圖/日本氣象廳)

許多日本網友16日凌晨陸續在推特上傳影片,可以看見有民眾在高處拍攝海嘯抵達沿岸市區的場景,也有沿岸居民開車準備逃往高處以及警報狂響的影片。

至於台灣是否會受影響,依中央氣象局公布資訊為主。

▼海底火山爆發的衛星影像。(圖/翻攝himawari8衛星影像)

1.14.2022: (correction on date) Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/Y18W7wvXl9