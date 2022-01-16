快訊／「海嘯抵達日本」影片曝光！深夜警報大響　居民急開車逃難

▲日本深夜發布海嘯警報，居民紛紛開車逃難。（圖／翻攝自推特）
記者趙蔡州／綜合報導
東加王國鄰近的海底火山14、15日接連噴發，所引發的海嘯16日凌晨至清晨陸續抵達日本沿岸。有日本網友16日凌晨在推特上傳，海嘯抵達沿岸市區的場景，以及深夜中警報狂響的畫面。
奄美大島の海沿いの宿から津波避難中。さっきまでコロナウイルスの緊急事態でゴーストタウン状態だった町が渋滞中 pic.twitter.com/Wkdk8vnIvu— Yudai Tsubone | ocean+ (@yudai_inside) January 15, 2022
日本にも津波到達してるらしいです！— RoySmith (@Roy_apper) January 15, 2022
逃げてください！！#津波 #津波注意報 pic.twitter.com/uj2r3hxeik
日本氣象廳15日深夜發布海嘯警報，包含日本本島可能出現1公尺海嘯、沖繩地區最高3公尺海嘯、與那國島則預估會有1公尺海嘯，16日凌晨0時許將陸續抵達，呼籲沿岸民眾立刻向高處避難。
津波くるからみんな逃げてる pic.twitter.com/md5JENWiWG— げんちゃん (@gcfmg04ImorvwFM) January 15, 2022
▲日本氣象廳發布海嘯警報，包含日本本島可能出現1公尺海嘯、沖繩地區最高3公尺。（圖／日本氣象廳）
許多日本網友16日凌晨陸續在推特上傳影片，可以看見有民眾在高處拍攝海嘯抵達沿岸市區的場景，也有沿岸居民開車準備逃往高處以及警報狂響的影片。
至於台灣是否會受影響，依中央氣象局公布資訊為主。
▼海底火山爆發的衛星影像。（圖／翻攝himawari8衛星影像）
この世の終わりかと思った— 古澤邦彦 a.k.a.断捨離男爵 (@kunihikof) January 15, 2022
皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしょうか？#津波警報 #津波 pic.twitter.com/2eHN37SvSZ
1.14.2022: (correction on date) Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/Y18W7wvXl9— NWSHonolulu (@NWSHonolulu) January 15, 2022
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