　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1922平台第三劑預約中午截止！錯過再等一周　北市接種下期加入

▲▼1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／翻攝1922平台）

▲1922平台今中午12點截止。（圖／翻攝1922平台）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，15日上午10時起，再次啟用COVID-19公費疫苗預約平台，於第19期提供符合資格民眾分流預約接種疫苗追加劑，但今（16）中午12時預約截止，有需求的民眾要把握時間。

預約平台相關對象及期程說明如下：
一、施打時程：1月17日至1月23日。
二、符合資格對象：2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/23(含)前出生]，預約接種疫苗追加劑。
三、預約分流時程：
(一)65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。
(二)50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。
(三)18歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／指揮中心提供）

▲符合資格民眾可再次前往1922平台預約。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，請配合依序排隊、耐心等候。若符合本期資格但未能預約成功者，請於下週下一期平台開放時再行預約。符合本期資格但未預約成功、以及有第一劑或第二劑疫苗接種需求之民眾，可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)逕至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。

指揮中心也強調，如已於各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所完成預約之民眾，請依原已預約時段前往接種，無須再於預約平台重複預約。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

另外，北市自己的疫苗預約系統14日早上已經加開預約，也因此第19輪1922平台暫時沒有北市接種點。指揮中心表示，符合資格北市市民也可預約其它縣市接種點，或等待下期（第20期）。指揮中心發言人莊人祥也提到，農曆春節前1/24~1/30還會有一期開放預約。

根據指揮中心統計：
1/15 10:00-1/16 12:00 追加劑預約狀況 (截至1/15 17:00)
符合預約資格： 6,864,019 人
已完成預約人數： 753,146人

各廠牌預約人數
AZ預約人數： 3,050 人
BNT預約人數： 129,531 人
Moderna預約人數： 599,413 人
高端預約人數：21,152人

►睡覺也能暖到心坎裡

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
第二波海嘯衝擊影片曝　「大浪湧進教堂住宅」居民狂奔
把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周
劉樂妍謊報「只有28歲」！被女星曬身分證檢舉　真實年齡曝
日本海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

1922平台第三劑預約中午截止！錯過再等一周　北市接種下期加入

2天就傳第2波！台大醫看傳播鏈「一好一壞」　與病毒共存時間點未到

男友只能星期三約會！心理師剖析「點心情人」：容易成第三者

手搖杯狂漲！他好奇「大家底線是多少」　網曝2數字：再貴就是盤

小港「最神肉圓」驚傳收攤！1粒12元傳說謝幕　老饕哀號

劍潭專責旅館保全爆「幫患者提行李」嚇離職　北市聯醫回應了

快訊／楊梅幼兒園分班職員曾到西堤用餐　2校預防性停課1天

75萬人約第3劑　莊人祥：「還有30萬名額」明天中午12時前還能約

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

男大生偷騎同學26萬黃牌重機　失控自撞爆頭亡…最後身影曝

陳奕回家了！家屬含淚招魂　殉職飛官妹妹一次就聖筊

《全明星3》誰脾氣最差？小煜：就是他！　丟丟妹大吼叫賣...王子「嚇到往後彈」XD

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

1922平台第三劑預約中午截止！錯過再等一周　北市接種下期加入

2天就傳第2波！台大醫看傳播鏈「一好一壞」　與病毒共存時間點未到

男友只能星期三約會！心理師剖析「點心情人」：容易成第三者

手搖杯狂漲！他好奇「大家底線是多少」　網曝2數字：再貴就是盤

小港「最神肉圓」驚傳收攤！1粒12元傳說謝幕　老饕哀號

劍潭專責旅館保全爆「幫患者提行李」嚇離職　北市聯醫回應了

快訊／楊梅幼兒園分班職員曾到西堤用餐　2校預防性停課1天

75萬人約第3劑　莊人祥：「還有30萬名額」明天中午12時前還能約

費城人釋出徐基麟　下一步中職選秀？

小四生曾餓到吃狗飼料！　全國逾4成孩童夢想「吃熱熱的年夜飯」

存款30萬...想買650萬房　他提「用信貸湊頭款」遭潑冷水

動脈血栓危害心臟！預防心肌梗塞，醫師圖文解析

李靚蕾「同框王力宏12年助理」舊照被翻！　他酸：把人當司機就認識

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」居民狂奔

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

全癱瘦到不成狗形　她忍痛安樂愛犬：下輩子換你當主人決定我生死

寶貝球打開是一隻皮卡丘！「寶可夢扭蛋戒指」戴在手上太可愛

高雄港鷹架塌2死6傷　華運遭勒令停工！最高罰30萬

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

快訊／西堤群聚「延燒台北」！272人採檢最新進度曝光

快訊／曾到宜蘭玩2天！西堤工讀生同學足跡曝光

快訊／楊梅幼兒園分班職員曾到西堤用餐　2校預防性停課1天

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

竹北大遠百第2天　人龍再排爆

專責旅館保全嚇離職　北市聯醫回應

Omicron個案「6成是喉嚨痛癢」

手搖杯狂漲　網：大家底線是多少

板橋人目睹「阿伯手牽手散步」　真實關係藏洋蔥

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

快訊／中壢高商1030師生採檢結果出爐！

「恐怖傳播2途徑」重現！　醫示警：好久沒發生的事

今入夜掉10度！剩1天周末放晴日

更多熱門

相關新聞

民怨「北市打不到高端」！陳時中：我太太也在問

民怨「北市打不到高端」！陳時中：我太太也在問

中央流行疫情指揮中心宣布，兩劑接種滿12周的民眾，可施打第三針加強劑以補足保護力，且是全品牌開放。不過，有民眾反映自己想打國產高端疫苗，但在台北市完全預約不到。對此，指揮中心指揮官陳時中也透露，「我太太也是一樣」，早上才問他要去哪打高端；而後續指揮中心也會再向北市詢問。

1922平台10點開放預約！「打第3劑」照年齡分3階段登記

1922平台10點開放預約！「打第3劑」照年齡分3階段登記

打完疫苗罹血癌？ 陳時中：因果關係須由專業判定

打完疫苗罹血癌？ 陳時中：因果關係須由專業判定

疫情明年還沒完！何美鄉：要接受事實

疫情明年還沒完！何美鄉：要接受事實

要升三級擋Omicron？專家看這2件事「已舉白旗」

要升三級擋Omicron？專家看這2件事「已舉白旗」

關鍵字：

新冠疫苗1922預約平台

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

日本發布海嘯警報　最高恐3公尺

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

Toyz帶人堵前同事　經紀人曝內幕

快訊／Toyz詐賭丁特遭索賠600萬

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

華運最後一名受困工人救出　無呼吸心跳送醫不治

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

快訊／西堤群聚「延燒台北」！272人採檢最新進度曝光

Keanna失控：對！我就是跟ØZI有什麼　發文掀關注

醉妹醒來「下半身失蹤」蹲路邊大哭：媽媽來接我

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面