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夜衝北宜兜風！他帶頭疑「過彎填海」4車撞成一團　車頭全毀

▲▼3車北宜夜跑…帶頭的疑過彎「填海」 一次4車GG。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市新店凌晨4車連環車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者趙蔡州、陳以昇／新北報導

新北市15日凌晨1時許發生一起連環車禍，一名40歲陳姓男子開車行經台9線時，意外與對向一輛轎車對撞，導致對向轎車失控衝出車道，再與陳男後方2輛轎車碰撞，4輛車撞成一團並橫躺在車道。新北警方趕到現場處理，經查確認4人都無酒駕、也無人受傷，詳細事故原因仍進一步調查。

40歲陳男約32歲許男、35歲李男15日凌晨一起開車到台9線（北宜公路）兜風，不料15日凌晨1時許行經台9線宜蘭往坪林方向時，領頭的陳男疑似在過彎時橫越雙黃線，意外與對向44歲盧姓男子駕駛的紅色轎車發生碰撞，紅車失控後再撞上行駛在陳男後方許李2車，總共4輛車發生車禍，橫躺在車道。

▲▼3車北宜夜跑…帶頭的疑過彎「填海」 一次4車GG。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市新店凌晨4車連環車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市警方趕到現場處理，發現4輛轎車車禍後，將兩線車道完全佔住，其中2輛轎車的車頭嚴重毀損，車殼零件碎片散落一地，所幸未發生傷亡情況，4名駕駛經酒測後酒測值均為0，於凌晨2時30分許順利排除事故車輛、凌晨4時許恢復
2線通車，詳細事故原因仍進一步調查。

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