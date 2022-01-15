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偏鄉遠距教學頻「斷線」　布農族小6生生動短片奪特優獎

▲▼描述偏鄉學童遠距教學卻面臨斷線的動畫短片，獲得今年信誼兒童動畫獎兒童創作組特優獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲台東縣海端鄉加拿國小描述偏鄉學童遠距教學卻面臨斷線的動畫短片，獲得今年信誼兒童動畫獎兒童創作組特優獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

去年5月本土疫情爆發而進入三級警戒，各級學校也被迫進行遠距教學，位於偏鄉的台東縣海端鄉加拿國小，卻因為網路訊號不穩而有上課「斷線」狀況，學生甚至得把桌椅搬到家門口對著電線桿才能上課，學生上課不認真，也讓老師理智線「斷線」，師生將過程透過簡單有趣陳述拍出短片，生動描寫去年疫情期間居家線上學習《斷線》故事，獲得今年信誼兒童動畫獎兒童創作組特優獎。

▼學生在家上課因訊號不良，只好把桌椅搬到家門口對著電線杆才能繼續上課。（圖／林鳳如提供）

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▲▼在家上課因訊號不良，學生只好把桌椅搬到家門口對著電線杆才能繼續上課。（圖／林鳳如提供）

邁入第十三屆的「信誼兒童動畫獎」，儘管受到疫情影響，但本屆仍1461件作品參賽，包括專業組收到來自88個國家共1201件作品，以及台灣作品134件，其中60件作品入圍進入決選；開辦第三年的台灣兒童創作組，本屆則收到126件作品，最後22件入圍作品進入決選，並在今天公布得獎名單及頒獎。

在兒童創作組部分，去年首度參賽就拿下佳作的台東縣海端鄉加拿國小黃珮瑄、邱晨欣兩位布農族的小六女學生，在指導老師風柏志、林鳳如帶領下，今年再以《斷線》作品參賽拿下特優獎，這部動畫紀錄偏鄉孩子們在去年防疫期間，在部落居家學習的真實過程。

指導老師林鳳如說，上次參賽主題是部落傳說，總覺得有一些框架在，這次鼓勵孩子打破框架，內容貼近生活，孩子表現更出色，這部動畫紀錄孩子們在去年疫情期間，在部落居家學習的真實寫照，故事發想在5到6月，7月拍攝完成，而孩子從遠距課程發想，偏鄉的網路訊號很不穩定，片尾小孩聚在電線杆下找訊號是真的，像是拍攝者之一的邱晨欣，在家上課因為訊號不良，只好把桌椅搬到家門口對著電線杆，才能繼續上課。

林鳳如也說，片名取為《斷線》有二個意思，一是網路斷線，另一個則是因為學生上課不認真，老師的理智斷線，因為去年遠距上課剛開始實施時，訊號不穩導致網路一直斷線，還好學生離學校都很近，老師跑到學生家裡幫忙找問題，後來陸續解決問題，雖然課上得很辛苦，但孩子用幽默的角度來看待，也是令人莞爾。

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