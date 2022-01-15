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百萬網紅淫片瘋傳！從小被父猥褻　欠債2600萬「只能用身體還」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／狗頭蘿莉）

▲狗頭蘿莉長相甜美，累積不少粉絲。（圖／翻攝自微博／狗頭蘿莉）

記者崔子柔／綜合報導

大陸人氣網紅「狗頭蘿莉」在微博上有超過139萬粉絲，去年她男友不滿被甩，將她的私密照片、性愛影片外流報復，讓她一夕之間變成「網黃」，又遭直播平台求償600萬人民幣（約2606萬台幣），她無奈表示，「唯一能還的可能就是利用身體去還債」。

狗頭蘿莉私密影片瘋傳後，網路上開始出現不少關於她的謠言，她近日則在抖音發布過往經歷，「你們與其去看公眾號加油添醋，還不如我自己告訴你們，既然我在網路上是透明的，所以我是不會騙你們的」。

狗頭蘿莉表示，她小學三年級開始被父親猥褻，媽媽也知情卻沒有阻止，忍到高中畢業才離家出走，在電子工廠上夜班存大學學費，沒想到被組長強姦。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／狗頭蘿莉）

▲狗頭蘿莉常接拍攝工作。（圖／翻攝自微博／狗頭蘿莉）

狗頭蘿莉指出，她大一大二時給一個網戀對象包養，對方替她支付學費，並給她每月300元人民幣（約1300台幣）零用錢，大三開始直播工作，大四和一名經濟人簽約，結果對方將她出賣給「虎牙工會」，以營運不當為由被拒發3個月薪水，直播帳號也被沒收，她只好轉到抖音平台發展。

狗頭蘿莉提到，她後來和一名對象網戀，對方不滿她在網路上發布大尺度照片，又因為她無縫接軌了新對象，前男友就將她的性愛影片外流，還偷用她的手機把先前用來紀錄身材的照片發布，前男友為此入獄8個月服刑。

狗頭蘿莉表示，她轉到抖音平台後，虎牙工會指控她違約，最近仲裁委員會判決出爐，要她賠償600萬人民幣，讓她相當無奈，更曾在微博發文透露，「我唯一能還的可能就是利用身體去還債」，但她認為自己也是受害者，不應該用出賣身體的方式去讓別人過得更好，「你一個小姑娘真的玩不過那些有權有勢的人，認清事實千萬不要抱著僥倖心理」。

▼狗頭蘿莉PO文。（圖／翻攝自抖音）

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）

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