中壢高商確診女傳給「2個同班同學」　全校2千人緊急擴大採檢

▲桃園市政府環保局今天上午在中壢高商進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

桃園疫情從機場延伸到社區，中壢聯邦銀行染疫行員曾去的西堤餐廳疫情擴大，今（14）日晚間再增3人確診，為染疫中壢高商女學生（案17774）的2名同班同學，還有其就讀東興國中的同住家人1人，聯邦銀行衍生個案來到25人。

中央流行疫情指揮中心今(14)晚間表示，新檢出3例陽性個案（待編號，Ct值介於18-30），均為女性，年齡皆為10多歲，為於西堤打工高職生案17774的相關接觸者，其中2人為同班同學，另1人為同住家人，就讀中壢區某國中。

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桃園市政府衛生局已安排高職全校師生大約2千人擴大採檢；另將安排該國中師生採檢，對象範圍及時間刻正漏夜聯繫安排。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明(15)日記者會統一說明。

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，再進一步傳到其它場域，包含其兒子安親班同學母子、照顧案家家庭、乾妹妹所在電子廠與其家人；另照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，該銀行也爆發群聚。

根據指揮中心資料，該銀行於1/7在西堤餐廳舉辦尾牙，目前確診行員有4人曾經同桌，指揮官陳時中今天表示，進一步調查發現西堤方面已經有5人確診，包含昨天公布的打工中壢高商學生在內，員工已有3人確診，另有2名當天一起用餐顧客，分別是1歲與3歲幼兒。晚間再增加3名本土個案，為中壢高商打工學生的同班同學2人，還有1名同住家人，於東興國中就讀。





▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲案17630相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）