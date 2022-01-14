「加強版防疫旅館」收輕症！羅一鈞：20~39歲優先送　原因曝光

記者嚴云岑／台北報導

台灣境外移入確診個案暴增，部分醫院隔離病房被塞爆。指揮中心明起對患者進行分流，無症狀或輕症者會直送加強版防疫旅館。醫療應變組副組長羅一鈞解釋輕症定義，為20~39歲年輕族群，明起北市會優先提供30間房，總房間數235間，其他縣市集檢所開設完畢後，就會一起加入收治範圍。

桃園機場實施長程班機落地採檢措施，一旦確定陽性就直送醫院，外界也關心台灣醫療量能是否會因此過度緊繃。陳時中原在昨記者會指出，除非到疫情非常非常嚴重，病患才會往一般防疫旅館送。

陳時中表示，比較理想的規劃是，相對輕症的患者，分配在專責加強版集中檢疫所或加強版防疫旅館，都要以專責為優先，不過除非疫情非常非常嚴重，患者才會往防疫旅館送。

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但在今疫情記者會上，陳時中宣布，這兩日的確診量增多，加上都是輕症患者居多，因此宣布「從明天起我們會對病患做分流」，部分輕症、無症狀且較年輕的，會訂定指標後，送加強版防疫旅館或集檢所。

羅一鈞表示，長程航班落地採檢旅客，代表身體狀況可以承受長途飛行，除非在機場出現臨時狀況，本來就有就醫需求，否則只要年紀在20~39歲，都會優先收治在加強版防疫旅館，明天會優先提供30間房間，總房間數235間，之後會每天會按照條件送過去，後續其他縣市中央集檢所開設完成就會一起加入輪流順序收治的範圍。

指揮官陳時中補充，以往在去年相關情況我們在集檢所或防疫旅館跟醫院建立綠色通道，裡面有相關護理人員會幫忙照顧，入住個案出現相關症狀，除了視訊會診也可以轉診。