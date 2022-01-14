快訊／春節入境人數今達最高峰、聯邦銀染疫擴大　陳時中14:00說明

▲桃園機場清消，資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/14）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。桃園疫情從機場延伸到社區，除聯邦銀相關染疫人數持續增加，包含先前桃機清潔員曾去的金嗓歌友會家人、居服員乾妹家人都有人確診；另國內加強機場防疫措施，採取落地採檢模式，指揮中心也坦言今日是入境人數最高峰，相關狀況預期記者會中說明。

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，進一步傳到其它場域，包含其兒子安親班同學母子、照顧案家家庭、乾妹妹所在電子廠與其家人；另照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，該銀行也爆發群聚。

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桃園市長鄭文燦14日召開防疫記者會表示，桃園確診個案14日再新增5人，另有一例列為新北市個案，鄭文燦說明，這6人當中，有4人為聯邦銀行的同住家人、接觸者，其中一人設籍新北市；另1人為金嗓歌友會確診者同住家人；另1人為居服員乾妹的先生，目前相關個案均持續擴大匡列中。

因應國際Omicron疫情，國內改採長程航班落地採檢確診。疫情監測組組長周志浩昨說，今天、明天入境人數會達到最高峰，分別有4200人與3900人入境，「這幾天邊境壓力還是相當大」，但之後會慢慢往下降。