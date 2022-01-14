禾馨集團涉助產婦詐保3000萬　營運長500萬元交保

記者崔子柔／綜合報導

禾馨醫療集團在北部5家診所遭檢舉協助產婦詐領商業保險理賠，開立不實的「胎位不正」證明，約300名產婦因此順利獲得非自願剖腹理賠合計至少3000萬元，檢警昨（13）日約談營運長林思宏在內的5位醫師，及20名年輕媽媽到案釐清。

刑事局昨晚陸續將涉案5名醫師移送台北地檢署，接受檢察官漏夜訊問，林思宏以500萬元交保，另4名涉案醫師則分別以林冠宏300萬元交保，吳孟宗200萬元交保，薛雅蓮、黃貴帥各100萬元交保。

▲禾馨集團營運長林思宏。（圖／記者劉昌松攝）



林思宏在警方人員戒護下，面對媒體記者詢問是否偽造診斷證明、詐保等問題，都未發一語。禾馨集團昨日稍早則聲明指出，「禾馨醫療尊重本院所屬醫師，針對每個個案的專業醫療判斷，不會介入及指示醫師，提供醫療服務及相關證明」，「因此，針對媒體臆測敝單位牽涉保險金額約達數百萬元，實為不正確之內容。對於相關單位的調查工作，禾馨醫療也將充分配合處理，以速釐清事實真相。」

曾捲入新冠疫苗偷打事件的禾馨醫療集團，一直是許多產婦喜愛的婦產診所，但不少保險公司察覺，產婦到禾馨「胎位不正」比例比其他醫療院所還高，因此提出檢舉。

▲禾馨民權婦幼診所。（圖／記者湯興漢攝）



檢警獲報後，調閱相關理賠單據，並配合健保單位提供的補助明細，發現許多向保險公司申請非自願剖腹產理賠的案例，在健保署系統內沒有特別情形，懷疑有醫事人員協助開立不實診斷證明，累計近3年約有300名產婦因此詐得至少3000萬元的商業保險理賠。