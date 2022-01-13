老人插隊做PCR被阻！搬出女兒官員身分「逼防疫員下跪磕頭道歉」

記者鄭思楠／綜合報導

天津近期爆發Omicron本土疫情，大陸微博曝光一則離譜影片。天津北辰區天和麗園小區2名老人做核酸檢測時插隊，被志願者勸說時，搬出女兒自稱是居委會主任，要求志願者下跪。網傳影片顯示，一名頭戴紅色帽子、身著防護服的志願者面向2人下跪。

▲老人插隊篩檢被阻比志願者下跪。（圖／翻攝自影片）

據《紅星新聞》報導，網傳影片顯示，一名頭戴紅色帽子、身著防護服的志願者面向2人下跪，其中1位懷抱小孩離開畫面，隨後志願者也起身離開。影片中，除了網傳的志願者和2名老人以外，另有2人在側。

針對上述事件，1月13日，天穆鎮人民政府工作人員回應稱，當事雙方目前各執一詞，警方正在取證調查，「網傳信息不完全是真的。」該工作人員還明確表示，志願者下跪的對象不是網傳的天和麗園社區居委會主任的父母。

不過，據《津雲》報導，1月13日凌晨，雙方當事人對於當時的情況表示，確實在核酸採樣過程中發生過摩擦和誤會，但並非網友們說的情況，現在彼此已經充分理解。

下跪的高姓志願者受訪表示，當時在爭執過程中，其中一位老人情緒比較激動，並且說在居委會工作的家人，不會像高男如此維持秩序。

爭執過程中，高男感覺無計可施，氣頭上的老人吵著讓他下跪道歉，他想著趕緊正常檢測，又想安撫老人，就跪下了。但他沒想到，這一幕被其他民眾拍了下來。不過，目前雙方已達成和解。