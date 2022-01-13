3名「專責病房護理師」染疫！張上淳曝「可能感染原因」

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院中興院區和仁愛院區接連爆出專責病房護理師染疫，外界也關心是否有哪個環節出錯導致染疫？對此，指揮中心表示，目前這兩家醫院護理同仁照顧的都是輕症或無症狀確診者，所以在照顧病人過程中，並沒有太多複雜動作，所以室內接觸傳染可能比較小，可能是在忙碌工作中，如脫除防護裝備，有一點小失誤。

中興醫院確診護理師為案17570，1月7日定期篩檢陰性，1月9日喉嚨痛，1月10日採檢陽性，Ct值13；另一護理師是案17571，照顧同樣病房但不同病人，Ct值15。此外，還有一位密切接觸者為案17570護理師男友案17572，1月10日被匡列，Ct值為29。

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而仁愛醫院確診護理師也曾照顧4名確診病人，其中有2人是已經確定基因定序是Omicron，而該護理師之前已經接種過2劑疫苗，1/11打第三劑後，出現發燒、流鼻水等症狀，1/22採檢確診，Ct值16。

針對可能染疫途徑，專家小組召集人張上淳表示，第一線醫護同仁都非常辛苦，有很多環節可能會因為忙碌有小失誤，包括從病房出來脫除防護裝配，不過目前這兩家醫院護理同仁照顧的都是輕症或無症狀確診者，所以在照顧病人過程中，並沒有太多複雜動作，所以接觸傳染可能比較小，而脫除裝備過程中有無失誤，現在已經無法去看，不清楚是否有其他狀況，已請醫院多加檢討跟注意。

