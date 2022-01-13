全聯合作foodpanda！21縣市都有　輸入優惠碼期間限定69折

▲全聯與foodpanda合作，預計第一季上架350間門市，全台21縣市都有。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯繼去年初開發小時達並與UberEats外送合作後，如今再與foodpanda「熊熊聯手」合作，第一季挑戰全台北中南350間門市上架foodpanda平台，商品上看3000項，線上線下同價格，消費者在1月起就能點購，而即日起至2月3日輸入優惠碼「全聯來了」還享獨家69折優惠。

Foodpanda總經理方俊強分享，foodpanda在生鮮雜貨外送市場滲透率、合作店家數、服務覆蓋率等稱霸全台，而根據內部統計數字發現，「全聯」登上消費者敲碗上架關鍵字NO.1，此次與全聯攜手，為生鮮外送將寫下另一個里程碑，預計營收上看15億，創下新高。

而透過全聯上架foodpanda平台的指標門市，加上pandago x 小時達的急速物流，foodpanda的外送服務將涵蓋全台超過75%外送佔比！

而全聯總經理蔡篤昌表示，全聯看好消費者依賴線上購物及生鮮雜貨外送便利性，去年初展開小時達外送服務，進一步帶動「PX GO! 全聯線上購」業績成長，註冊會員突破百萬，其中超過半數會員因使用小時達加入，回購率超過7成，奠定全聯為「全台最大冰箱」角色，此次宣布全聯小時達與pandago密切合作，更攜手foodpanda展開服務，滿足不同消費者需求。

1月起全聯在foodpanda陸續上線，挑戰全台350間門市上架，商品更上看3000項，包括生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等，通通一鍵到府。而為歡慶合作釋出好康，即日起至2月3日，凡在foodpanda生鮮雜貨專區選購全聯商品，輸入專屬優惠碼「全聯來了」就享獨家69折優惠。