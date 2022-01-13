快訊／疫情延燒金門馬拉松急喊停！　1萬7000名選手無奈

▲2022金門馬拉松宣布延期。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

本土疫情有攀升的趨勢，有1萬7000名選手報名參加，原訂在15、16日舉行的2022金門馬拉松比賽，金門縣政府13日宣布延期辦理。

金門縣政府表示，12日因本土病例降為4人，中央疫情指揮中心指揮官在記者會上表示「依近日本土病例數觀察，有關社區傳染疫情已有收斂，應無進一步管制措施之必要」，考量疫情應屬可控範圍，所以縣府12日公告2022金門馬取消12歲以下報名參加，採取進一步加強防疫措施，確保活動在健康、安全下進行。

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但昨天深夜本土疫情又生變，中央流行疫情指揮中心公布國內新增9例COVID-19本土確定病例，總計已有12名銀行行員確診，衛生單位正漏夜進行調查，並持續擴大匡列相關接觸者進行採檢作業。為全民安全考量，金門縣長楊鎮浯宣布延辦2022金門馬拉松活動。

金門馬拉松比賽原訂15日、16日在金門東、西半島分程舉行，今年有1萬7000名運動愛好者早已摩拳擦掌準備開跑，楊鎮浯表示，在面對入境確診個案不斷激增並有進入社區之情勢， 2022金門馬拉松延期辦理，也希望跑者同好能體諒這次情非得已的決定，繼續支持金門馬拉松的的延辦。

有關2022金門馬拉松延辦後續相關處理，金門縣政府將再另行通報告知。