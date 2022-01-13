明後天「萬人壓境」單日恐破百例！　可能壓垮醫療量能

▲返國人潮在13日至15日達高峰。（圖／資料照）



記者崔子柔／綜合報導

新冠變種病毒Omicron不斷延燒，指揮中心公布11日指出，落地採檢陽性率高達9.28%，桃園市長鄭文燦預估，明後天（14、15日）將有近萬人入境，不少專家擔心醫療量能恐不堪負荷。

根據《自由時報》、《聯合報》報導，指揮中心表示，14日起會湧現返國人潮，單日境外移入個案恐上百人，機場前進指揮所指揮官王必勝則表示，這3天（13至15日）是入境人數高峰，醫療量能當然會比較吃緊。

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桃園市長鄭文燦預估，14日約有4、5000人入境，15日則約有3800人，2天就有近萬人壓境，桃市11家責任醫院會全力支援衛生福利部的機場攔截計畫，入境的部分確診個案會分流到雙北與新竹。

▲專家擔心醫療量能超載。（資料圖／記者李毓康攝）



中國醫藥大學感染管制副院長黃高彬表示，落地確診陽性率高，但患者多為輕症，如果都集中送往北區醫院，恐怕壓垮醫療量能，建議以全台聯防思考，像是依確診者居住地分配，或設立加強版檢疫所。

衛福部次長石崇良則認為，北部24家專責醫院應分為4組，輪流收治患者，同班機確診者可2人收治在1病室內，並建議若符合2次PCR篩檢陰性、Ct值大於30等條件即可出院，加快確診者解除隔離效率。