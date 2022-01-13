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明後天「萬人壓境」單日恐破百例！　可能壓垮醫療量能

桃園國際機場、桃園機場、地勤、行李、親子旅遊、候機、行李箱、安檢。（圖／資料照）

▲返國人潮在13日至15日達高峰。（圖／資料照）

記者崔子柔／綜合報導

新冠變種病毒Omicron不斷延燒，指揮中心公布11日指出，落地採檢陽性率高達9.28%，桃園市長鄭文燦預估，明後天（14、15日）將有近萬人入境，不少專家擔心醫療量能恐不堪負荷。

根據《自由時報》、《聯合報》報導，指揮中心表示，14日起會湧現返國人潮，單日境外移入個案恐上百人，機場前進指揮所指揮官王必勝則表示，這3天（13至15日）是入境人數高峰，醫療量能當然會比較吃緊。

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桃園市長鄭文燦預估，14日約有4、5000人入境，15日則約有3800人，2天就有近萬人壓境，桃市11家責任醫院會全力支援衛生福利部的機場攔截計畫，入境的部分確診個案會分流到雙北與新竹。

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,至今日(3日)中午圓滿完成任務。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲專家擔心醫療量能超載。（資料圖／記者李毓康攝）

中國醫藥大學感染管制副院長黃高彬表示，落地確診陽性率高，但患者多為輕症，如果都集中送往北區醫院，恐怕壓垮醫療量能，建議以全台聯防思考，像是依確診者居住地分配，或設立加強版檢疫所。

衛福部次長石崇良則認為，北部24家專責醫院應分為4組，輪流收治患者，同班機確診者可2人收治在1病室內，並建議若符合2次PCR篩檢陰性、Ct值大於30等條件即可出院，加快確診者解除隔離效率。

 
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