再晚2分鐘就出大事！　陸披露殲-20曾一度終止試驗

▲一架殲-20裝備隱身構型WS-10「太行」發動機曝光，首度證實該機裝備國產發動機已服役解放軍空軍。（圖／翻攝自「空軍在線」官方微博）

軍武中心／綜合報導

慶祝殲-20首飛11周年，大陸最新出版的新書中披露，過去該隱身戰機採用驗證機試飛時，發生監控畫面顯示數據異常、綜合告警燈告警，但機上卻顯示正常情況，當時地面指揮員果斷決定終止試驗。事後分析，若再晚2-3分鐘就可能發生重大事故，而阻止意外的最大功臣為試飛中心自主研發的地面安全監控系統。

由陜西新華出版傳媒集團和陜西人民出版社出版的《中國試飛》一書中詳細的紀錄殲-20的試飛歷程。該書指出，第四代戰鬥機研製在中國首次採用驗證機試飛，進行飛機平台系統及隱身設計關鍵技術驗證和型號方案設計風險釋放。整個型號工程採邊研製、邊試飛的原則，批次增量交付部隊，如此一來便讓這款隱身戰機的試飛工作只能使用總體規劃，分階段與設計研製工作並行交替，逐步推進。

由於該型號新機研製過程正處在大陸國家軍隊重大改革和武器裝備研製管理重大變革時期，要在近似實戰環境等條件下充分檢驗裝備性能指標，兼顧考核裝備作戰與保障效能，同時採用新而複雜的核心技術和關鍵系統，這就對型號基於能力的性能試飛總體規劃、試飛技術、研保條件、隊伍建設、安全高效推進，以及使用試飛拓展等方面提出更多且更高的要求。

為此，中國航空工業試飛中心預先做了一系列有效的技改準備，以確保殲-20試飛任務順利推進，其中便包含過失速機動特性試飛條件建設、結構完整性試飛測量系統建設、矢量推力發動機試車台建設、隱身特性動態測試評估系統建設、光電綜合測量系統建設、多目標綜合安全監控系統建設、數字化協同平台建設，以及試飛場務保障設施建設。

在殲-20採用包含隱身、武器內埋等許多全新技術都需要前期驗證，在這樣的背景下，大陸決定先投產驗證機，通過科研試飛，重點驗證平台性能、結構完整性、總體環境、隱身及武器內埋，兼顧控制操穩和飛機系統等方面的關鍵新技術。

▼ 殲-20雙機飛行。（圖／CFP）

隨後，中國航空工業試飛中心便對試飛測試實行一體化設計改裝。試飛總師田福禮表示，驗證機的測試加改裝要求用數字一體化方式進行設計，即機載測試系統改裝與飛機研製同設計、同製造、同實施，「改裝工作與飛機研製工作並行展開，首開試飛測試一體化設計改裝先河。」2009年3月正式啟動殲-20驗證機試飛測試一體化改裝工作。

該書進一步記載，2012年12月18日9時40分，殲-20驗證機即將開始高速滑行試驗。10時左右，飛機左、右發動機開車，一切正常。3分鐘後，監控畫面卻顯示數據異常，綜合告警燈告警。但此時機上卻顯示正常，地面指揮員果斷下令：終止試驗！事後分析，如果再晚2-3分鐘，就有可能發生重大事故。而促使指揮員果斷下達「終止試驗」命令的，就是試飛中心自主研發的地面安全監控系統。

2016年5月17日另一架殲-20試飛過程中，多個監控軟件（軟體）及時、準確預警了某故障，所幸指揮員及試飛工程師通過監控系統立即通知試飛員，並同時給出相應的處置決策，最終保證飛機安全返航。該書強調，「全面監控飛機狀態，風險關口向前移」的要求，第一次在殲-20研製試飛過程中徹底落地。

▼殲-20開啟減速傘。（圖／翻攝自微博／航空工業）