法官遭偷金飾下落不明！他分類贓物送「禮」給妻...警搖頭：小氣

記者黃宥寧／台北報導

法官QQ！士林法院宿舍上月21日遭竊，警方於大同區日租套房逮捕40歲張姓主嫌與夫妻檔。警方為了釐清法官遭竊的金飾下落，將張借提並前往他住處，仍搜不到失竊金飾，但卻在他家找到不少首飾。張妻告訴警方，這些都是丈夫送的，但警方也發現這些飾品都不是「精品值價貨」，研判張應該將贓物做分類，值錢就變賣，不值錢就送妻子，著實摳門。

士林警方上月27日於北市大同區日租套房逮捕張姓主嫌與夫妻檔同夥，將他們依竊盜罪嫌送辦，張姓主嫌則被聲押獲准，夫妻檔則被飭回限制住居。夫妻檔無辜表示，「我們只有拿偷來的信用卡去盜刷買遊戲點數，沒有碰到法官被偷的金飾」。警方為了追金飾下落，日前借提張嫌，並前往他新北市住家進行搜索。

▼上月21日士林法官宿舍遭竊，同月27日張姓主嫌與夫妻檔遭逮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，張男不常回家，妻小與父親同住，但他每次回家都會「送禮物」，同時警方也在他家搜到女法官的太陽眼鏡，及許多廉價飾品。張妻向警方表示，家中這些物品都是丈夫送的，但是她覺得來路不明，也不知道怎麼處理，甚至不敢配戴，只好先擱著，萬萬沒想到竟然都是偷來的。

警方鍥而不捨追問金飾下落，但張嫌仍三緘其口，警方也進一步發現，他應該是將偷來的贓物進行分類，值錢的就拿去變賣花掉，不值錢的就拿回去送給妻子，塑造自己是好老公形象。對此研判，法官遭偷的價值1萬餘元的金飾，恐怕已經追不回來。