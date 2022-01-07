房價太高買不起！網友熱議8大漲價物　便當貴10元嘆「心情糟」

▲最近便當也上漲了，示意圖。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

近期主計總處公布2021年11月消費者物價指數（CPI）年增率達2.84%，漲幅不只又提升，更創下近9年新高紀錄，而近來許多商品價格都有調漲的趨勢，其中又以哪些商品的物價波動，令民眾最有感呢？「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤最近3個月內「物價上漲」話題的網路聲量表現，統計網友熱議的前8大漲價物。

關於物價上漲的話題，網路上有著許多的討論，其中就有網友疑惑「為何近來的物價都是突然上漲？」，引來許多回覆如「因為明年（2022）要調薪，所以一定漲啊」、「基本薪資要調漲，就跟著漲了」等。而「房地產」則是最受熱議的項目，就有網友表示「雙北好多老房子都要500－700（萬）了」、「真的很絕望啊，台南一坪已經要40萬了」，不斷上升的房價，讓許多想買房的年輕人叫苦連天，紛紛請願政府希望可以積極打房，別讓買房成為遙不可及的夢。

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▲網友有感漲價物TOP 8網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「餐飲」與「便當」也是許多人心中有感的漲價物之一，表示「炒麵漲了，臭豆腐漲了，雞排漲了，連豆漿都漲」、「公司附近便當店一次就漲10塊，心情很不好」、「雞排竟然要75，真是嚇死我了」等等。

除了飲食方面的調漲外，像是「汽油」、「衛生紙」等民生必需品也備受討論，回顧2021年，油價價格多在30元左右徘徊，也讓許多網友懷念去年疫情爆發初期20元不到的價格。另外「衛生紙」業者表示農曆年後平均一串可能要調漲10元，引發許多熱議，其中就有人擔心會不會重演衛生紙之亂，不過也有人理性分析，認為「一串才漲10元，算一算一包才漲不到一元真的還好」。