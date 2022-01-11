4星座農曆年「偏財運大噴發」！抽獎、買彩券有機會中大獎

▲農曆春節財運爆棚，是很多人的願望。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

農曆年節再過幾周就要來了，不少人希望能擁有偏財運，開心迎新年。星座專家艾菲爾，就在臉書分享了農曆年前後「偏財大好、容易中獎」的前4名星座，過年想試試手氣的人，別忘了看看自己有沒有上榜。

第四名、摩羯座

[廣告]請繼續往下閱讀...

農歷年前後期間，金星逐漸由逆行轉向順行，連帶的摩羯座的偏財運也跟著順利起來，漏財的情況會減緩不少，除了正常的薪資收入都如期到帳，另外，摩羯座的偏財運來自身邊的貴人，也許是熟識的長輩、公司的領導致贈給你的紅包、業務分紅的獎金、久未聯絡的老友歸還欠款、過去的投資逐漸有起色。

近期也很容易在和朋友聊天之中，無意間獲得適合投資的標的訊息。而這些進財就像是乾枯沙漠里的及時雨，讓摩羯座終於可以喘口氣，也有閒錢可以犒賞自己的辛勞。

第三名、天蠍座

農歷新年前後期間，天蠍座的偏財會逐漸旺盛，因為幸運的木星在天蠍座的偏財宮停留，自然會有源源不斷的偏財進帳。在此期間，你就是吸引金錢的體質，嗅得到金錢的來向，理財投資方面因天蠍座本身獨到的眼光，決定重要的時機點，大賺一筆不是問題。走在路上，天蠍座的金錢雷達一但開啓，走在路上都能撿到小錢、或是已經忘記的抽獎忽然中獎了。

在這個偏財滿溢的大好時刻，累積起來的偏財讓你生活著實寬裕不少，猶如雪中送炭，讓你終於可以過個好年了。

第二名、水瓶座

農歷新年前後期間，象徵幸運的木星回歸到水瓶座的財帛宮位，在這段期間，水瓶座的正財運能夠擺脫過去匱乏的窘境，業績獎金、抽傭分紅都會在這個時期，回到你手上，這都要歸功於過去的水瓶座努力不懈，不因為暫時的困頓而放棄，如今，這些財富向你一湧而至，富足了你的外在需求，緩解財務上的困難，讓內心感到有別以往的踏實。

而水瓶座也可以試著將這些財富撥出一小部分，運用在能夠為你加值的工作技能、升級你的生財工具、甚至做點公益回饋社會，這都會讓你的好財運延綿不斷。

第一名、雙魚座

農歷新年前後期間，雙魚座的命宮有木星的照拂，用滿滿的財運為雙魚座迎接2022，如此財運大好的時刻，大幅減少破財機會，正常的薪資收入都能如期進你帳戶。職場上會有不少貴人替其引路、穿針引線，讓雙魚座省去不少力氣開發業務與人脈，業績獎金跟著滾滾而來。

可別小看臨時起意之下買的彩票或是抽獎，都很有可能讓雙魚座中獎連連，也許過去的不順心讓你想著好事才不會降臨，不過心想真的會事成，請把握這個財運爆發的時刻，財神爺就是跟你站在同一個陣線上，農歷新年前後，偏財運最旺的就是你，記得在錢包中養天然的翡翠貔貅，招財守財，咬錢入袋。

延伸閱讀

▸ 西門市場拆遷 90年老店也將搬走…台南人好不捨

▸ 17縣市氣溫「暴跌至10°C↓」 氣象局發低溫特報「最冷時刻」曝光

▸ 諾富特是前車之鑑 專家：現在回頭檢視已太晚…他批篩檢速度沒跟上