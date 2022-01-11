落地採檢首日陽性率7.8%！陳時中公布春節專案前「超低數據」

記者嚴云岑／台北報導

國際Omicron事件延燒，指揮中心今（11）日起執行長程航班落地採檢，自凌晨起共有5航班、217人都在機場採檢，驗出17名陽性，陽性率7.8％。指揮官陳時中表示，去年境外移入陽性率為0.15%，但春節專案開始後陽性率從0.81%攀升到2%，加上世界疫情嚴重，才會改為落地採檢，將防線拉到更前端，希望將病毒阻絕於境外。

前進指揮所指揮官王必勝上午在機場表示，今早5航班共有253人入境，採檢結果發現共有17人確診，陽性率比預期的還要高，後續醫護人力會根據航班載運人數進行安排，「今天採檢問題不大，速度比較快，但檢驗就要再快一點，檢驗的量能還要再增加。」

陳時中今日清晨4時許也有到機場視察。他表示，機場人力的確相當吃緊，建議採檢人員可以多分幾組施作，以免前一組還沒採完，下一組就進來了。另外，因為半夜病房調度困難，因此今日入境確診個案多送往部桃與長庚兩間醫院，目前已請石崇良次長調度北區醫院承接，以免病患過於集中。

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陳時中表示，Omicron潛伏期短，希望在機場攔檢可以攔到7~8成，當下檢驗完有變化的可能性也不高，希望能用到相對安全，對機場能有一些幫助。另外，早上驗出17人「數目也是不小」，但如果沒有在第一時間攔下來，通關後對於防疫計程車、機場人員等都是壓力。雖然對於入境的人很抱歉，但為了家園安全，大家還是要忍耐。