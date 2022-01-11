女乘客「2奇怪行徑」驚動運將　秒鎖死車門陪聊救回一命

▲運將機警反應，成功挽回女乘客。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

四川一名計程車司機日前載到一名女性乘客，依照對方指示地點行駛到白塔嘉陵江大橋的橋頭時，卻突然被要求停車，還注意到對方付錢堅持不用找零，行徑詭異令他起了警覺，趕緊鎖上車門還開車繞行附近將近30分鐘，最後終於成功阻止女乘客的輕生念頭。

陸媒《封面新聞》報導，四川計程車司機程林在本月2日上午近10點時載到一名年約30歲的女乘客，他才把人載到白塔嘉陵江大橋的橋頭時，對方就要求他停車，拿出100元人民幣（約新台幣433元）現金。程林準備找錢時卻被女乘客拒絕，說她不需要錢了。

▲運將鎖門不讓女乘客下車。（圖／翻攝微博）

程林注意到女乘客精神恍惚，又不在乎實際車資多少，還選在江邊大橋上下車，意識到不對勁後便詢問對方怎麼了。女乘客回答「想跳江」同時準備下車，程林立刻鎖死車門踩下油門開走，拒絕讓女乘客下車。

隨後程林載著女乘客四處繞行，途中交談才知道原來她家人身患重病，長年照顧已讓她身心俱疲才想要輕生。不過程林得知對方還有父母和小孩，便努力勸導對方，同時載她遊覽附近風景優美的地區，30多分鐘後終於勸退女乘客。

程林讓女乘客下車時要退還對方100元人民幣，但女乘客堅決不收，表示若不是他，她就真的做了傻事。公司得知此事，也特別嘉獎程林，並給他禮物作為鼓勵。



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