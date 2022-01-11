恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝光　驚見2大天后在名單中

▲吳姍儒在主持界表現優異，目前為止已獲得3座金鐘獎的肯定。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

綜藝天王吳宗憲之女吳姍儒日前才宣布將在本月底結婚，但本刊接獲爆料，吳姍儒先前曾被一名男子在臉書留言毀謗，還揚言要對她不利，她忍無可忍只好報警。據了解，涉及恐嚇吳的男子自稱是她的舊識，因吳對他不理睬，所以才出言恫嚇，對自己的行為很後悔。

本刊查看林男的臉書頁面，發現他極為低調，沒有揭露任何個人資訊，卻放了一張寫有自己名字的自拍照，不過，Ａ小姐告訴本刊，照片中的男子並非林本人，不知他為何這麼做？林在自我介紹欄還寫著：「台灣死破麻XX集團張XX女士」，讓人摸不著頭緒。至於林追蹤的臉書粉絲專頁，包括藝人田馥甄、蔡依林及女子天團SHE等，可見他對演藝圈有一定程度的關注。

至於林是否真的與吳在國外求學時認識？或只是因為吳即將結婚而心有不甘的瘋狂粉絲？有待檢警深入追查。

本刊調查，吳姍儒之前曾向媒體透露，她小時候就有自己的夢想，因此在14歲、國中時期，便隻身前往美國讀書，為了賺取學費和生活費，經常半工半讀。吳還表示，後來妹妹也出國求學，來到她身邊，由於父母都在台灣，她不僅要打工賺錢，還要煮飯及負責照顧妹妹的生活，因而養成獨立自主的個性。

值得一提的是，今年跨年夜，吳姍儒還在IG寫下長文，內容描述她在年紀很小的時候，就在國外過耶誕節，本來也很喜歡12月的氛圍，但後來的經歷次次痛苦難受，看著身邊的人親吻、相擁或互相告白，只能自己默默流下淚水，邊哭邊走到公車站，搭公車回家，還稱自己「好孤獨」！

直到19歲那年，吳姍儒原本很期待12月的到來，因為終於可以回家，豈料下飛機沒幾天，竟遇到「家人重病」的變故，接下來好幾個月都在醫院，一直到20歲都深陷於空洞無力感之中，也在內心留下傷痕，後來才慢慢走出這樣的情緒瓶頸。本刊調查，今年跨年時，警方已將恐嚇吳的林男函送法辦，吳的發文是否與此事有關？還是單純的年終有感而發？令人好奇。

另一方面，林雖自稱與吳是舊識，但吳在2016、2018年相繼被拍到和從事廣告業的男友出雙入對，吳也大方認愛，巧合的是，林也在2018年申請良民證，是單純因應徵工作需求？還是陷入什麼負面事件必須自清？不得而知。不過，從林平常就關心演藝圈訊息這一點來看，也許他只是得不到偶像回應的瘋狂粉絲，而非吳的「朋友」，這部分有待檢方後續確認。



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