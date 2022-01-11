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北京籲立陶宛糾正錯誤　美國重申挺立台深化合作

▲▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透）

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

中國10日呼籲立陶宛糾正錯誤，正告美方不要打「台灣牌」。美國國務院發言人普萊斯今天重申支持立台深化合作，強調這是立陶宛主權決定，且有助擴大台灣在國際空間有意義參與。

北京因為立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯設立台灣代表處，對立陶宛祭出一連串外交、經貿施壓，立陶宛近期對中貿易也遭遇進、出口障礙，引發美歐多國關切。

中國外交部發言人汪文斌10日舉行記者會，敦促立陶宛「糾正錯誤」，並批評美方挑動立陶宛當局破壞「一中」原則，還不斷為立國當局撐腰打氣，妄圖拿立陶宛當炮灰，配合美國「以台制華」的政治算計。汪文斌正告美方，打台灣牌得不償失，只會引火燒身。

普萊斯（Ned Price）今天在例行記者會上被問及此事時表示，這是立陶宛主權決定，美國一向表達歡迎台灣與立陶宛深化合作，包括互相在首都設處。

普萊斯強調，美方認為這是擴大台灣在國際空間有意義參與重要的一步，且立台互相設處也有助雙方擴大經濟、科技合作。

普萊斯指出，立陶宛是美國重要北大西洋公約組織（NATO）盟友，在許多議題上也是美國夥伴，包括雙方在經濟與防衛領域的強健連結、促進民主人權等。他也重申美國對立陶宛的支持，並承諾會擴大、深化美國與立陶宛的雙邊關係。

 
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